https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590314616.html

Палата представителей США проголосовала за пакет стимулирования экономики

Палата представителей США проголосовала за пакет стимулирования экономики

Палата представителей США проголосовала в понедельник за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T05:29

2020-12-22T05:29

2020-12-22T05:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Палата представителей США проголосовала в понедельник за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса.На минувших выходных Республиканская и Демократическая партии в обеих палатах конгресса, а также Белый дом достигли соглашения по объему мер.Пакет помощи включает выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также выделение средств на поддержку бизнеса, авиационной индустрии, образования.Пакет принят вместе с законопроектом, обеспечивающим работу федерального правительства до сентября 2021 года, общий объем принятых мер - 1,4 триллиона долларов. Для принятия законопроекта теперь необходимо одобрение сената, а затем подпись президента. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/khakery-1590122898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире