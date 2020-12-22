https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590314616.html
Палата представителей США проголосовала за пакет стимулирования экономики
Палата представителей США проголосовала за пакет стимулирования экономики
Палата представителей США проголосовала в понедельник за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T05:29
2020-12-22T05:29
2020-12-22T05:29
распространение нового коронавируса
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сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Палата представителей США проголосовала в понедельник за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса.На минувших выходных Республиканская и Демократическая партии в обеих палатах конгресса, а также Белый дом достигли соглашения по объему мер.Пакет помощи включает выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также выделение средств на поддержку бизнеса, авиационной индустрии, образования.Пакет принят вместе с законопроектом, обеспечивающим работу федерального правительства до сентября 2021 года, общий объем принятых мер - 1,4 триллиона долларов. Для принятия законопроекта теперь необходимо одобрение сената, а затем подпись президента. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости.
Палата представителей США
проголосовала в понедельник за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса
.
На минувших выходных Республиканская и Демократическая партии в обеих палатах конгресса, а также Белый дом достигли соглашения по объему мер.
Пакет помощи включает выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также выделение средств на поддержку бизнеса, авиационной индустрии, образования.
Пакет принят вместе с законопроектом, обеспечивающим работу федерального правительства до сентября 2021 года, общий объем принятых мер - 1,4 триллиона долларов. Для принятия законопроекта теперь необходимо одобрение сената, а затем подпись президента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.