https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html

Добровинский ответил на письмо Ефремова

Добровинский ответил на письмо Ефремова

Александр Добровинский, представлявший потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, ответил актеру на письмо с извинениями. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:49

2020-12-22T12:49

2020-12-22T12:49

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Александр Добровинский, представлявший потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, ответил актеру на письмо с извинениями.На прошлой неделе Добровинский рассказал РИА Новости, что Ефремов извинился перед ним за нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса."Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации", - добавил он.Ранее письма с извинениями актёр направил супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.Один из самых громких судебных процессов года - над актером Михаилом Ефремовым - сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, Добровинского - на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации

https://ria.ru/20201214/efremov-1589112984.html

https://ria.ru/20201221/efremov-1590186901.html

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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия