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https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html
Добровинский ответил на письмо Ефремова
Добровинский ответил на письмо Ефремова
Александр Добровинский, представлявший потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, ответил актеру на письмо с извинениями. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:49
2020-12-22T12:49
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Александр Добровинский, представлявший потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, ответил актеру на письмо с извинениями.На прошлой неделе Добровинский рассказал РИА Новости, что Ефремов извинился перед ним за нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса."Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации", - добавил он.Ранее письма с извинениями актёр направил супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.Один из самых громких судебных процессов года - над актером Михаилом Ефремовым - сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, Добровинского - на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации
https://ria.ru/20201214/efremov-1589112984.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Добровинский ответил на письмо Ефремова

12:49 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Александр Добровинский, представлявший потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, ответил актеру на письмо с извинениями.
На прошлой неделе Добровинский рассказал РИА Новости, что Ефремов извинился перед ним за нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса.

"Я получил ваше письмо с извинениями, что было для меня неожиданностью… Вы просите, чтобы я не таил на вас зла, но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу. А она заключалась в том, чтобы помочь моим доверителям", - пишет Добровинский в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации", - добавил он.
Ранее письма с извинениями актёр направил супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:49
Ефремов написал Добровинскому письмо с извинениями
Один из самых громких судебных процессов года - над актером Михаилом Ефремовым - сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, Добровинского - на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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