https://ria.ru/20201222/dukhi-1590454777.html

СК проверит видео, на котором из ребенка изгоняют духов

СК проверит видео, на котором из ребенка изгоняют духов

Подмосковные следователи заинтересовались видео из соцсетей с обрядом над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:12

2020-12-22T19:12

2020-12-22T19:12

россия

ольга врадий

московская область (подмосковье)

подольск

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи заинтересовались видео из соцсетей с обрядом над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в сети появилось видео, где три человека удерживают девочку за руки и за ноги на полу и окуривают ее неизвестным дымом, якобы изгоняя из ребенка духов. При этом они игнорируют крики девочки о помощи. По данным СМИ, "обряд" совершался под руководством, предположительно, жительницы Подольска, участницы проекта "Битва экстрасенсов".

https://ria.ru/20201205/tserkov-1587849607.html

россия

московская область (подмосковье)

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), подольск, происшествия