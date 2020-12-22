https://ria.ru/20201222/dukhi-1590454777.html
СК проверит видео, на котором из ребенка изгоняют духов
СК проверит видео, на котором из ребенка изгоняют духов
Подмосковные следователи заинтересовались видео из соцсетей с обрядом над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:12
2020-12-22T19:12
2020-12-22T19:12
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ольга врадий
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи заинтересовались видео из соцсетей с обрядом над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в сети появилось видео, где три человека удерживают девочку за руки и за ноги на полу и окуривают ее неизвестным дымом, якобы изгоняя из ребенка духов. При этом они игнорируют крики девочки о помощи. По данным СМИ, "обряд" совершался под руководством, предположительно, жительницы Подольска, участницы проекта "Битва экстрасенсов".
https://ria.ru/20201205/tserkov-1587849607.html
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россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), подольск, происшествия