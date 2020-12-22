Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/dukhi-1590454777.html
СК проверит видео, на котором из ребенка изгоняют духов
СК проверит видео, на котором из ребенка изгоняют духов
Подмосковные следователи заинтересовались видео из соцсетей с обрядом над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:12
2020-12-22T19:12
россия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи заинтересовались видео из соцсетей с обрядом над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в сети появилось видео, где три человека удерживают девочку за руки и за ноги на полу и окуривают ее неизвестным дымом, якобы изгоняя из ребенка духов. При этом они игнорируют крики девочки о помощи. По данным СМИ, "обряд" совершался под руководством, предположительно, жительницы Подольска, участницы проекта "Битва экстрасенсов".
https://ria.ru/20201205/tserkov-1587849607.html
россия
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), подольск, происшествия

СК проверит видео, на котором из ребенка изгоняют духов

19:12 22.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи заинтересовались видео из соцсетей с обрядом над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в сети появилось видео, где три человека удерживают девочку за руки и за ноги на полу и окуривают ее неизвестным дымом, якобы изгоняя из ребенка духов. При этом они игнорируют крики девочки о помощи. По данным СМИ, "обряд" совершался под руководством, предположительно, жительницы Подольска, участницы проекта "Битва экстрасенсов".
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 20:53Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно

"Организована проверка по видеоролику... Следователям предстоит установить лиц, участвовавших в съемке видеоролика, а также место и обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сказала она.

 
РоссияОльга ВрадийМосковская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
05:09Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
Лента новостейМолния