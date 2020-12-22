https://ria.ru/20201222/drony-1590449378.html
Во Франции полиции запретили наблюдать за манифестациями с помощью дронов
Во Франции полиции запретили наблюдать за манифестациями с помощью дронов
Государственный совет Франции запретил использование дронов полицией для наблюдения за проведением манифестаций в стране, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:25
2020-12-22T18:25
2020-12-22T18:25
франция
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в мире
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ПАРИЖ, 22 дек – РИА Новости. Государственный совет Франции запретил использование дронов полицией для наблюдения за проведением манифестаций в стране, сообщает агентство Франс Пресс.Отмечается, что префект полиции Парижа Дидье Лальман "должен незамедлительно прекратить осуществление мер беспилотного наблюдения за собраниями людей в публичных местах".Ранее в Госсовет обратилась ассоциация Quadrature du Net (LQDN), которая была обеспокоена использованием беспилотных летательных аппаратов "в полицейских административных целях".В мае инстанция уже запрещала использование дронов для наблюдение за Парижем в период режима самоизоляции, введенного на фоне эпидемии коронавируса.По мнению Госсовета, полицейское наблюдение с помощью беспилотника не может происходить "без предварительного текста", который санкционирует использование дрона и устанавливает условия его использования. В противном случае "есть серьезные сомнения в законности" ведения наблюдения с использованием дронов, отмечает Госсовет.Резонансный законопроект "О глобальной безопасности", который был принят в первом чтении Нацсобранием (нижней палатой парламента) Франции, предусматривает, в частности, регулирование использования беспилотников полицией.
https://ria.ru/20201130/frantsiya-1587034751.html
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франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 22 дек – РИА Новости.
Государственный совет Франции
запретил использование дронов полицией для наблюдения за проведением манифестаций в стране, сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что префект полиции Парижа
Дидье Лальман "должен незамедлительно прекратить осуществление мер беспилотного наблюдения за собраниями людей в публичных местах".
Ранее в Госсовет обратилась ассоциация Quadrature du Net (LQDN), которая была обеспокоена использованием беспилотных летательных аппаратов "в полицейских административных целях".
В мае инстанция уже запрещала использование дронов для наблюдение за Парижем в период режима самоизоляции, введенного на фоне эпидемии коронавируса.
По мнению Госсовета, полицейское наблюдение с помощью беспилотника не может происходить "без предварительного текста", который санкционирует использование дрона и устанавливает условия его использования. В противном случае "есть серьезные сомнения в законности" ведения наблюдения с использованием дронов, отмечает Госсовет.
Резонансный законопроект "О глобальной безопасности", который был принят в первом чтении Нацсобранием (нижней палатой парламента) Франции, предусматривает, в частности, регулирование использования беспилотников полицией.