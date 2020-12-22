https://ria.ru/20201222/donos-1590317099.html

Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду

Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду

Уголовное дело по статье о ложном доносе возбудили следователи в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа после того, как она обвинила... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T07:41

2020-12-22T07:41

2020-12-22T09:23

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

урай

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статье о ложном доносе возбудили следователи в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа после того, как она обвинила знакомого в изнасиловании, потому что мужчина отказался купить ей продукты, сообщает региональное следственное управление СК России.Согласно версии следствия, 9 июля пьяная жительница города Урай обратилась в полицию с сообщением об изнасиловании, а затем написала в СК заявление о том, что накануне ночью ее изнасиловал знакомый мужчина.Следователи возбудили в отношении 46-летней женщины уголовное дело по статье 306 УК России "Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления". Ей уже предъявлено обвинение, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201208/iznasilovanie-1588284748.html

ханты-мансийский автономный округ

урай

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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), урай, происшествия