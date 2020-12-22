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Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
Уголовное дело по статье о ложном доносе возбудили следователи в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа после того, как она обвинила... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T07:41
2020-12-22T09:23
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
урай
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статье о ложном доносе возбудили следователи в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа после того, как она обвинила знакомого в изнасиловании, потому что мужчина отказался купить ей продукты, сообщает региональное следственное управление СК России.Согласно версии следствия, 9 июля пьяная жительница города Урай обратилась в полицию с сообщением об изнасиловании, а затем написала в СК заявление о том, что накануне ночью ее изнасиловал знакомый мужчина.Следователи возбудили в отношении 46-летней женщины уголовное дело по статье 306 УК России "Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления". Ей уже предъявлено обвинение, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201208/iznasilovanie-1588284748.html
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), урай, происшествия

Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду

07:41 22.12.2020 (обновлено: 09:23 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статье о ложном доносе возбудили следователи в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа после того, как она обвинила знакомого в изнасиловании, потому что мужчина отказался купить ей продукты, сообщает региональное следственное управление СК России.
Согласно версии следствия, 9 июля пьяная жительница города Урай обратилась в полицию с сообщением об изнасиловании, а затем написала в СК заявление о том, что накануне ночью ее изнасиловал знакомый мужчина.

"В ходе проверки <...> установлено отсутствие у заявительницы следов насилия, а обвиненный ею мужчина во время предполагаемого насилия находился в другом месте. При этом причиной написания заявления явилась месть обвиняемой за отказ мужчины приобрести за свой счет и привезти ей домой продукты питания", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили в отношении 46-летней женщины уголовное дело по статье 306 УК России "Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления". Ей уже предъявлено обвинение, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)УрайПроисшествия
 
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