https://ria.ru/20201222/clooney-1590282413.html

Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса

Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса

Джордж Клуни рассказал в передаче The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что он делает для того, чтобы его дети поверили в существование Санта Клауса,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T03:18

2020-12-22T03:18

2020-12-22T03:18

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Джордж Клуни рассказал в передаче The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что он делает для того, чтобы его дети поверили в существование Санта Клауса, сообщает Daily Mail.Актер продвигал свой новый фильм "Полуночное небо" и поделился со зрителями в преддверии Рождества и Нового года, что он сейчас делает, чтобы его маленькие дети (трехлетние близнецы Александр и Элла) хорошо себя вели. "Когда они утром просыпаются (они спят отдельно), они начинают переговариваться, и их обычно слышно за дверью. В этот момент я останавливаюсь перед их комнатой и говорю: "Привет, Санта!". И тот отвечает что-то вроде: "Хо, хо, хо". Тогда я спрашиваю: "Что ты здесь делаешь?", а он объясняет: "Просто хочу проверить, хорошо ли ведут себя эти дети", — рассказал Клуни. "И сразу слышно, как они говорят: "Конечно, хорошо, Санта". Тут он исчезает, а они все утро так прекрасно себя ведут, что в это просто невозможно поверить", — добавил он.Актер играет главную роль и выступает в качестве режиссера в фильме "Полуночное небо", премьера которого на Netflix запланирована на 23 декабря.

https://ria.ru/20201028/clooney-1581786821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, джордж клуни