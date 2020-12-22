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Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса
Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса
Джордж Клуни рассказал в передаче The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что он делает для того, чтобы его дети поверили в существование Санта Клауса,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T03:18
2020-12-22T03:18
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Джордж Клуни рассказал в передаче The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что он делает для того, чтобы его дети поверили в существование Санта Клауса, сообщает Daily Mail.Актер продвигал свой новый фильм "Полуночное небо" и поделился со зрителями в преддверии Рождества и Нового года, что он сейчас делает, чтобы его маленькие дети (трехлетние близнецы Александр и Элла) хорошо себя вели. "Когда они утром просыпаются (они спят отдельно), они начинают переговариваться, и их обычно слышно за дверью. В этот момент я останавливаюсь перед их комнатой и говорю: "Привет, Санта!". И тот отвечает что-то вроде: "Хо, хо, хо". Тогда я спрашиваю: "Что ты здесь делаешь?", а он объясняет: "Просто хочу проверить, хорошо ли ведут себя эти дети", — рассказал Клуни. "И сразу слышно, как они говорят: "Конечно, хорошо, Санта". Тут он исчезает, а они все утро так прекрасно себя ведут, что в это просто невозможно поверить", — добавил он.Актер играет главную роль и выступает в качестве режиссера в фильме "Полуночное небо", премьера которого на Netflix запланирована на 23 декабря.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, джордж клуни
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости
. Джордж Клуни рассказал в передаче The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что он делает для того, чтобы его дети поверили в существование Санта Клауса, сообщает
Daily Mail.
Актер продвигал свой новый фильм "Полуночное небо" и поделился со зрителями в преддверии Рождества и Нового года, что он сейчас делает, чтобы его маленькие дети (трехлетние близнецы Александр и Элла) хорошо себя вели.
"Когда они утром просыпаются (они спят отдельно), они начинают переговариваться, и их обычно слышно за дверью. В этот момент я останавливаюсь перед их комнатой и говорю: "Привет, Санта!". И тот отвечает что-то вроде: "Хо, хо, хо". Тогда я спрашиваю: "Что ты здесь делаешь?", а он объясняет: "Просто хочу проверить, хорошо ли ведут себя эти дети", — рассказал Клуни.
"И сразу слышно, как они говорят: "Конечно, хорошо, Санта". Тут он исчезает, а они все утро так прекрасно себя ведут, что в это просто невозможно поверить", — добавил он.
Актер играет главную роль и выступает в качестве режиссера в фильме "Полуночное небо", премьера которого на Netflix запланирована на 23 декабря.