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https://ria.ru/20201222/chopra-1590356858.html
Приянка Чопра выложила новый трейлер драмы "Белый тигр"
Приянка Чопра выложила новый трейлер драмы "Белый тигр"
Приянка Чопра выложила в своем инстаграме новый трейлер ленты "Белый тигр", в которой сыграла главную роль. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:39
2020-12-22T14:39
культура
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Приянка Чопра выложила в своем инстаграме новый трейлер ленты "Белый тигр", в которой сыграла главную роль.За 20 часов ролик набрал почти пять миллионов просмотров.В основе фильма — популярный одноименный роман 2008 года, дебютный для индийского писателя Аравинда Адиги. Режиссер — Рамин Бахрани ("На запчасти" и "Прощай, Соло").В картине показана комичная, но местами грустная история превращения бедного деревенского жителя Балрама (Адарш Гурав) в преуспевающего предпринимателя.Его успех отчасти связан с Ашоком (Раджкумар Рао), на которого он работает, и его подругой Пинки (Приянка Чопра). В трейлер вошла сцена о классовом неравенстве. "Я хочу быть водителем вашего сына", — говорит Балрам отцу Ашока, а тот не дает сыну пожать руку герою.Премьера проекта на Netflix запланирована на 22 января.
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приянка чопра, кино и сериалы, новости культуры, netflix, индия, сша

Приянка Чопра выложила новый трейлер драмы "Белый тигр"

14:39 22.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Приянка Чопра выложила в своем инстаграме новый трейлер ленты "Белый тигр", в которой сыграла главную роль.
За 20 часов ролик набрал почти пять миллионов просмотров.
В основе фильма — популярный одноименный роман 2008 года, дебютный для индийского писателя Аравинда Адиги. Режиссер — Рамин Бахрани ("На запчасти" и "Прощай, Соло").
В картине показана комичная, но местами грустная история превращения бедного деревенского жителя Балрама (Адарш Гурав) в преуспевающего предпринимателя.
Его успех отчасти связан с Ашоком (Раджкумар Рао), на которого он работает, и его подругой Пинки (Приянка Чопра).
В трейлер вошла сцена о классовом неравенстве. "Я хочу быть водителем вашего сына", — говорит Балрам отцу Ашока, а тот не дает сыну пожать руку герою.
Премьера проекта на Netflix запланирована на 22 января.
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КультураПриянка ЧопраКино и сериалыНовости культурыNetflixИндияСША
 
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