https://ria.ru/20201222/braun-1590276176.html

Милли Бобби Браун снимется в новом фильме братьев Руссо

Милли Бобби Браун снимется в новом фильме братьев Руссо

Милли Бобби Браун снимется в научно-фантастическом фильме "Электрический штат" на основе одноименных комиксов Саймона Столенхага, сообщает NME. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T01:44

2020-12-22T01:44

2020-12-22T01:44

культура

милли бобби браун

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Милли Бобби Браун снимется в научно-фантастическом фильме "Электрический штат" на основе одноименных комиксов Саймона Столенхага, сообщает NME.Режиссерами проекта станут братья Руссо, снимавшие фильм "Мстители: Финал". Милли Бобби Браун исполнит в фильме главную роль – подростка в альтернативной вселенной в будущем, которая вместе с роботом отправляется на поиски пропавшего брата."Мы очень рады тому, что заключили контракт с Universal на экранизацию "Электрического штата". Это фантастическая новость и для нас как для режиссеров, и для зрителей по всему миру, которые хотят снова смотреть фильмы в кинотеатрах", - завили братья Руссо."Это позитивный знак, вакцина становится общедоступной, и рынок кинопроизводства оживает", – добавили они.Милли Бобби Браун сейчас снимается в четвертом сезоне "Очень странных дел".

https://ria.ru/20201113/millie-bobby-brown-1584232997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры