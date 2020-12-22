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Милли Бобби Браун снимется в новом фильме братьев Руссо
Милли Бобби Браун снимется в новом фильме братьев Руссо
Милли Бобби Браун снимется в научно-фантастическом фильме "Электрический штат" на основе одноименных комиксов Саймона Столенхага, сообщает NME. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T01:44
2020-12-22T01:44
2020-12-22T01:44
культура
милли бобби браун
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Милли Бобби Браун снимется в научно-фантастическом фильме "Электрический штат" на основе одноименных комиксов Саймона Столенхага, сообщает NME.Режиссерами проекта станут братья Руссо, снимавшие фильм "Мстители: Финал". Милли Бобби Браун исполнит в фильме главную роль – подростка в альтернативной вселенной в будущем, которая вместе с роботом отправляется на поиски пропавшего брата."Мы очень рады тому, что заключили контракт с Universal на экранизацию "Электрического штата". Это фантастическая новость и для нас как для режиссеров, и для зрителей по всему миру, которые хотят снова смотреть фильмы в кинотеатрах", - завили братья Руссо."Это позитивный знак, вакцина становится общедоступной, и рынок кинопроизводства оживает", – добавили они.Милли Бобби Браун сейчас снимается в четвертом сезоне "Очень странных дел".
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милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости
. Милли Бобби Браун снимется в научно-фантастическом фильме "Электрический штат" на основе одноименных комиксов Саймона Столенхага, сообщает
NME.
Режиссерами проекта станут братья Руссо, снимавшие фильм "Мстители: Финал".
Милли Бобби Браун исполнит в фильме главную роль – подростка в альтернативной вселенной в будущем, которая вместе с роботом отправляется на поиски пропавшего брата.
"Мы очень рады тому, что заключили контракт с Universal на экранизацию "Электрического штата". Это фантастическая новость и для нас как для режиссеров, и для зрителей по всему миру, которые хотят снова смотреть фильмы в кинотеатрах", - завили братья Руссо.
"Это позитивный знак, вакцина становится общедоступной, и рынок кинопроизводства оживает", – добавили они.
Милли Бобби Браун сейчас снимается в четвертом сезоне "Очень странных дел".