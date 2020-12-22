https://ria.ru/20201222/borsch-1590461778.html

Украинские министры соревнуются в приготовлении борща

Украинские министры соревнуются в приготовлении борща

Баттл по приготовлению борща стартовал в Киеве, за первенство будут бороться четыре члена правительства, сообщает Министерство культуры и информационной... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:07

2020-12-22T20:07

2020-12-22T23:31

игорь петрашко

юнеско

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Баттл по приготовлению борща стартовал в Киеве, за первенство будут бороться четыре члена правительства, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.Ранее Минкульт сообщил, что министры таким образом присоединятся к кампании в поддержку номинации украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.При этом из опубликованной фотографии следует, что в кулинарном соревновании участвуют глава Минкульта Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, глава Минэкологии Роман Абрамовский, а также глава Минэкономики Игорь Петрашко.Участники баттла будут готовить борщ по рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко, который по итогу определит победителя, отметили в Минкульте.

https://ria.ru/20201206/borsch-1587926929.html

киев

украина

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игорь петрашко, юнеско, киев, украина, в мире