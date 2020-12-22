Украинские министры соревнуются в приготовлении борща
20:07 22.12.2020 (обновлено: 23:31 22.12.2020)
Ранее Минкульт сообщил, что министры таким образом присоединятся к кампании в поддержку номинации украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
На жаль, з технічних причин онлайн-трансляції батлу міністрів не буде. Але без паніки ✋ Борщі ми таки зваримо,...Опубликовано Міністерство культури та інформаційної політики України Вторник, 22 декабря 2020 г.
"К сожалению, по техническим причинам онлайн-трансляции баттла министров не будет. Но без паники. Борщи мы все же сварим, попробуем и определим среди них победителя", — сообщили представители Минкульта на странице ведомства в Facebook.
При этом из опубликованной фотографии следует, что в кулинарном соревновании участвуют глава Минкульта Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, глава Минэкологии Роман Абрамовский, а также глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Участники баттла будут готовить борщ по рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко, который по итогу определит победителя, отметили в Минкульте.
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