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Украинские министры соревнуются в приготовлении борща
Украинские министры соревнуются в приготовлении борща
Баттл по приготовлению борща стартовал в Киеве, за первенство будут бороться четыре члена правительства, сообщает Министерство культуры и информационной... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T20:07
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игорь петрашко
юнеско
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Баттл по приготовлению борща стартовал в Киеве, за первенство будут бороться четыре члена правительства, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.Ранее Минкульт сообщил, что министры таким образом присоединятся к кампании в поддержку номинации украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.При этом из опубликованной фотографии следует, что в кулинарном соревновании участвуют глава Минкульта Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, глава Минэкологии Роман Абрамовский, а также глава Минэкономики Игорь Петрашко.Участники баттла будут готовить борщ по рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко, который по итогу определит победителя, отметили в Минкульте.
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игорь петрашко, юнеско, киев, украина, в мире

Украинские министры соревнуются в приготовлении борща

20:07 22.12.2020 (обновлено: 23:31 22.12.2020)
 
© Depositphotos / VadimVaseninБорщ
Борщ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Depositphotos / VadimVasenin
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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Баттл по приготовлению борща стартовал в Киеве, за первенство будут бороться четыре члена правительства, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Ранее Минкульт сообщил, что министры таким образом присоединятся к кампании в поддержку номинации украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На жаль, з технічних причин онлайн-трансляції батлу міністрів не буде. Але без паніки ✋ Борщі ми таки зваримо,...

Опубликовано Міністерство культури та інформаційної політики України Вторник, 22 декабря 2020 г.

"К сожалению, по техническим причинам онлайн-трансляции баттла министров не будет. Но без паники. Борщи мы все же сварим, попробуем и определим среди них победителя", — сообщили представители Минкульта на странице ведомства в Facebook.

При этом из опубликованной фотографии следует, что в кулинарном соревновании участвуют глава Минкульта Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, глава Минэкологии Роман Абрамовский, а также глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Участники баттла будут готовить борщ по рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко, который по итогу определит победителя, отметили в Минкульте.
Мясной борщ - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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