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Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
Роскомнадзор в 2020 году на основании требований Генпрокуратуры принял меры к более 1670 сайтам, распространяющим фейки, к 570 из них доступ был ограничен,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:04
2020-12-22T08:20
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор в 2020 году на основании требований Генпрокуратуры принял меры к более 1670 сайтам, распространяющим фейки, к 570 из них доступ был ограничен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."С начала 2020 года поступили требования генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора", - рассказали в пресс-службе.
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Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки

08:04 22.12.2020 (обновлено: 08:20 22.12.2020)
 
© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Fotolia / Pavel Ignatov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор в 2020 году на основании требований Генпрокуратуры принял меры к более 1670 сайтам, распространяющим фейки, к 570 из них доступ был ограничен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С начала 2020 года поступили требования генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора", - рассказали в пресс-службе.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
08:19
Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
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