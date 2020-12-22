https://ria.ru/20201222/blokirovka-1590318155.html

Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки

Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки

Роскомнадзор в 2020 году на основании требований Генпрокуратуры принял меры к более 1670 сайтам, распространяющим фейки, к 570 из них доступ был ограничен,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:04

2020-12-22T08:04

2020-12-22T08:20

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор в 2020 году на основании требований Генпрокуратуры принял меры к более 1670 сайтам, распространяющим фейки, к 570 из них доступ был ограничен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."С начала 2020 года поступили требования генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201222/internet-1590319050.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии