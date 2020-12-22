https://ria.ru/20201222/biolog-1590331790.html

Биолог объяснила необходимость усиления мер изоляции в Великобритании

Биолог объяснила необходимость усиления мер изоляции в Великобритании

Ужесточение мер изоляции в Великобритании оправдано, так как более "заразный" новый штамм COVID-19 может обрушить систему здравоохранения, заявила РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:27

2020-12-22T10:27

2020-12-22T14:25

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус covid-19

великобритания

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ужесточение мер изоляции в Великобритании оправдано, так как более "заразный" новый штамм COVID-19 может обрушить систему здравоохранения, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти.Россия останавливает полеты в эту страну с 0.00 22 декабря на неделю. Госдепартамент США пока не заявлял о введении ограничений в отношении поездок в Великобританию или ее столицу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус covid-19, великобритания, сша