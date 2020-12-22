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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/biolog-1590331790.html
Биолог объяснила необходимость усиления мер изоляции в Великобритании
Биолог объяснила необходимость усиления мер изоляции в Великобритании
Ужесточение мер изоляции в Великобритании оправдано, так как более "заразный" новый штамм COVID-19 может обрушить систему здравоохранения, заявила РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:27
2020-12-22T14:25
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус covid-19
великобритания
сша
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ужесточение мер изоляции в Великобритании оправдано, так как более "заразный" новый штамм COVID-19 может обрушить систему здравоохранения, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти.Россия останавливает полеты в эту страну с 0.00 22 декабря на неделю. Госдепартамент США пока не заявлял о введении ограничений в отношении поездок в Великобританию или ее столицу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анча баранова, коронавирус covid-19, великобритания, сша

Биолог объяснила необходимость усиления мер изоляции в Великобритании

10:27 22.12.2020 (обновлено: 14:25 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкВелосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
Велосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ужесточение мер изоляции в Великобритании оправдано, так как более "заразный" новый штамм COVID-19 может обрушить систему здравоохранения, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Почему Англия забеспокоилась? Для Великобритании, конечно, надо все закрывать, потому что они получили новый, более заразный вариант вируса, который уже широко разошелся. Им надо предотвратить новую перегрузку системы здравоохранения. Но если говорить о других странах, то правильнее смотреть за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения. Да и вообще, с положительным тестом долечиваться домой, не выписывать, даже если больше нет угрозы для жизни", - сказала Баранова.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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ВОЗ рассказала, как новая разновидность коронавируса поменяет пандемию
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти.
Россия останавливает полеты в эту страну с 0.00 22 декабря на неделю. Госдепартамент США пока не заявлял о введении ограничений в отношении поездок в Великобританию или ее столицу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Зловредный штамм: жизнь в Лондоне после выявления новой мутации COVID-19
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

Девушка ждет поезд на перроне лондонского метро
1 из 12

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

Прохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне
2 из 12

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

Опустевшее фойе офисного здания в Лондоне
3 из 12

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

Пассажиры в поезде из аэропорта Хитроу в Лондоне
4 из 12

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

Вход на лондонский вокзал Кингс-Кросс
5 из 12

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

Велосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
6 из 12

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Молодой человек на входе в лондонское метро
7 из 12

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

Молодой человек на эскалаторе лондонского метро
8 из 12

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

Прохожий на одной из опустевших улиц Лондона
9 из 12

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

Обмотанные лентой кресла в лондонском автобусе
10 из 12

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Остается ждать и следить за ситуацией.

Мужчина в медицинской маске и перчатках за ноутбуком на одной из улиц Лондона
11 из 12

Остается ждать и следить за ситуацией.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

Прохожие возле закрытого паба в Лондоне
12 из 12

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
1 из 12

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
2 из 12

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
4 из 12

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
5 из 12

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
7 из 12

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
8 из 12

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
9 из 12

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
10 из 12

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
11 из 12

Остается ждать и следить за ситуацией.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
12 из 12

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
 
Распространение нового коронавирусаАнча БарановаКоронавирус COVID-19ВеликобританияСША
 
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