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В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС
В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС
Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию и... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T04:09
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россия
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общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.Маслов также прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок, потенциально вредных для автомобиля, которые чаще встречаются в топливе с более высоким октановым числом."Я бы посоветовал всегда следовать рекомендациям автопроизводителей, и если для конкретного автомобиля рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 95, то стоит заливать именно его", — отметил руководитель сети АЗС Shell.
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россия, shell, общество

В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС

04:09 22.12.2020 (обновлено: 13:52 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобильная заправочная станция "Шелл"
Автомобильная заправочная станция Шелл - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

"Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике. Такие случаи бывают", — сообщил он.

Маслов также прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок, потенциально вредных для автомобиля, которые чаще встречаются в топливе с более высоким октановым числом.
"Я бы посоветовал всегда следовать рекомендациям автопроизводителей, и если для конкретного автомобиля рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 95, то стоит заливать именно его", — отметил руководитель сети АЗС Shell.
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