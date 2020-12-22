В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС
04:09 22.12.2020 (обновлено: 13:52 22.12.2020)
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.
"Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике. Такие случаи бывают", — сообщил он.
Маслов также прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок, потенциально вредных для автомобиля, которые чаще встречаются в топливе с более высоким октановым числом.
"Я бы посоветовал всегда следовать рекомендациям автопроизводителей, и если для конкретного автомобиля рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 95, то стоит заливать именно его", — отметил руководитель сети АЗС Shell.