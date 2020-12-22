https://ria.ru/20201222/benzin-1590313789.html

В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС

В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС

Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию и... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T04:09

2020-12-22T04:09

2020-12-22T13:52

россия

shell

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150037/69/1500376904_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_44d1b1e37eb4e915577fbfd687cd8fdf.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.Маслов также прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок, потенциально вредных для автомобиля, которые чаще встречаются в топливе с более высоким октановым числом."Я бы посоветовал всегда следовать рекомендациям автопроизводителей, и если для конкретного автомобиля рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 95, то стоит заливать именно его", — отметил руководитель сети АЗС Shell.

https://ria.ru/20201112/zapravka-1584307635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, shell, общество