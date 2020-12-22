https://ria.ru/20201222/belaes-1590412773.html

На первом блоке БелАЭС началась опытно-промышленная эксплуатация

На первом блоке БелАЭС началась опытно-промышленная эксплуатация

Опытно-промышленная эксплуатация началась на первом энергоблоке Белорусской АЭС, ведутся испытания оборудования на уровне мощности реакторной установки 75% от... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:42

2020-12-22T15:42

2020-12-22T15:46

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

атомстройэкспорт

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Опытно-промышленная эксплуатация началась на первом энергоблоке Белорусской АЭС, ведутся испытания оборудования на уровне мощности реакторной установки 75% от номинальной, сообщило во вторник минэнерго страны.Там отмечается, что результаты испытаний на этапе опытно-промышленной эксплуатации должны подтвердить проектные показатели надежности и безопасности всех систем и оборудования.В понедельник минэнерго Белоруссии сообщило, что этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен, турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт. Ведомство анонсировало, что в ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. Во вторник Белорусской АЭС было выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Согласно графику сооружения БелАЭС, этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока запланирован на декабрь.

https://ria.ru/20201203/litva-1587535037.html

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт, в мире