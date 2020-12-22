На первом блоке БелАЭС началась опытно-промышленная эксплуатация
15:42 22.12.2020 (обновлено: 15:46 22.12.2020)
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, PoolБелорусская АЭС
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, Pool
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Опытно-промышленная эксплуатация началась на первом энергоблоке Белорусской АЭС, ведутся испытания оборудования на уровне мощности реакторной установки 75% от номинальной, сообщило во вторник минэнерго страны.
"Началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС… Сегодня на первом энергоблоке приступили к испытаниям оборудования на уровне мощности реакторной установки 75% от номинальной", - говорится в сообщении минэнерго в его Telegram-канале.
Там отмечается, что результаты испытаний на этапе опытно-промышленной эксплуатации должны подтвердить проектные показатели надежности и безопасности всех систем и оборудования.
"После достижения каждого уровня мощности реакторной установки, 75 – 90 – 100 %, испытания будут осуществляться со сбросами нагрузки. В рамках программы предусмотрены и плановые остановки энергоблока", - уточняется в сообщении.
В понедельник минэнерго Белоруссии сообщило, что этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен, турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт. Ведомство анонсировало, что в ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. Во вторник Белорусской АЭС было выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Согласно графику сооружения БелАЭС, этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока запланирован на декабрь.