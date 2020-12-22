https://ria.ru/20201222/bam-1590314958.html

Британец рассказал о "бесконечном" путешествии по БАМу

Британец рассказал о "бесконечном" путешествии по БАМу

Путешественник из Британии Оливер Смит рассказал о своих впечатлениях от путешествия по Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Материал опубликован на сайте... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T05:43

2020-12-22T05:43

2020-12-22T09:26

туризм

россия

байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Путешественник из Британии Оливер Смит рассказал о своих впечатлениях от путешествия по Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Материал опубликован на сайте Financial Times.По словам автора, он мечтал проехать по БАМу с тех пор, как впервые прочитал об этой магистрали."Железнодорожные путешествия по России часто сравнивают с морскими путешествиями, и БАМ не исключение. Путешествие с запада на восток занимает четыре-пять дней, немного меньше, чем трансатлантический переход", - пишет Смит. По его словам, во время путешествия по магистрали появляется ощущение, что "реки широки, как озера, озера могучи, как океаны, леса кажутся бесконечными". "Я скучаю по праздным дням, проведенным на БАМе: по дням, когда почти нечего делать, кроме как погружаться в транс, глядя на пейзаж. Как дервиш, вы загипнотизированы постоянным движением", - делится впечатлениями автор.Также Смит признается, что скучает по остановкам в маленьких городках и даже по ночам, проведенным в дороге в глубоком сне под стук колес."В мою последнюю ночь на БАМе я помню, как проснулся на рассвете и провел некоторое время, прижавшись носом к холодному оконному стеклу. Отражение луны блестело на реках. Сосновые леса были окутаны снегом, тенью и тишиной. Раз или два показались огни постройки у путей — как маяк в темноте", - пишет он.Путешественник отмечает, что сегодня, проводя дни в четырех стенах во время карантинных ограничений, скучает по "открытым горизонтам" БАМа.

https://ria.ru/20200717/1574494642.html

https://ria.ru/20201220/peterburg-1590082399.html

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россия, байкало-амурская магистраль