"Севмаш" готов построить новый российский авианосец

"Не только ремонт "Кузнецова", но и почти новое строительство авианосца для Индии говорит о том, что этот опыт у нас есть. Он сосредоточен, в первую очередь, конечно, на заводе "Севмаш". И именно там мы рассчитываем строить авианосец тогда, когда он будет заказан военным ведомством", - добавил Рахманов.