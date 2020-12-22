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"Севмаш" готов построить новый российский авианосец
"Севмаш" готов построить новый российский авианосец
Строить новый российский авианосец, если такой заказ поступит от Минобороны, будет северодвинский завод "Севмаш", сообщил во вторник гендиректор Объединенной... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:21
2020-12-22T21:21
алексей рахманов
лев кузнецов
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
индия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Строить новый российский авианосец, если такой заказ поступит от Минобороны, будет северодвинский завод "Севмаш", сообщил во вторник гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов."Здесь на самом деле вопрос, который нужно адресовать заказчику. Как только министерство обороны примет соответствующее решение, мы готовы немедленно взяться за его проектирование и строительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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алексей рахманов, лев кузнецов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш, индия

"Севмаш" готов построить новый российский авианосец

21:21 22.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие в одном из цехов производственного объединения "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске
Рабочие в одном из цехов производственного объединения Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Строить новый российский авианосец, если такой заказ поступит от Минобороны, будет северодвинский завод "Севмаш", сообщил во вторник гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Здесь на самом деле вопрос, который нужно адресовать заказчику. Как только министерство обороны примет соответствующее решение, мы готовы немедленно взяться за его проектирование и строительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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"Не только ремонт "Кузнецова", но и почти новое строительство авианосца для Индии говорит о том, что этот опыт у нас есть. Он сосредоточен, в первую очередь, конечно, на заводе "Севмаш". И именно там мы рассчитываем строить авианосец тогда, когда он будет заказан военным ведомством", - добавил Рахманов.

 
Алексей РахмановЛев КузнецовОбъединенная судостроительная корпорацияСевмашИндия
 
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