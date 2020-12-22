https://ria.ru/20201222/avianosets-1590470682.html
"Севмаш" готов построить новый российский авианосец
"Севмаш" готов построить новый российский авианосец
Строить новый российский авианосец, если такой заказ поступит от Минобороны, будет северодвинский завод "Севмаш", сообщил во вторник гендиректор Объединенной... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:21
2020-12-22T21:21
2020-12-22T21:21
алексей рахманов
лев кузнецов
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
индия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Строить новый российский авианосец, если такой заказ поступит от Минобороны, будет северодвинский завод "Севмаш", сообщил во вторник гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов."Здесь на самом деле вопрос, который нужно адресовать заказчику. Как только министерство обороны примет соответствующее решение, мы готовы немедленно взяться за его проектирование и строительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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алексей рахманов, лев кузнецов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш, индия