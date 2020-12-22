https://ria.ru/20201222/avangard-1590357744.html

Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"

Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"

Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард". РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:14

2020-12-22T12:14

2020-12-22T12:46

земля

юрий борисов (вице-премьер)

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589437810_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_7f37fa14cb356c45ff562458d536d8fc.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард".Он разгоняется до 28 Махов, следует из "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Это примерно 7,5 километра в секунду.Один Мах — число, характеризующее скорость звука в определенной среде. На разной высоте от Земли этот показатель разный, так как воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. Непосредственно у земной поверхности один Мах составляет 340 метров в секунду.В конце 2018 года вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что на испытаниях "Авангард" набрал скорость около 27 Махов. До этого Владимир Путин говорил, что скорость полета блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.

https://ria.ru/20201216/avangard-1589435448.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, юрий борисов (вице-премьер), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность