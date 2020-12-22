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Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"
Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"
Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард". РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:14
2020-12-22T12:46
земля
юрий борисов (вице-премьер)
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард".Он разгоняется до 28 Махов, следует из "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Это примерно 7,5 километра в секунду.Один Мах — число, характеризующее скорость звука в определенной среде. На разной высоте от Земли этот показатель разный, так как воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. Непосредственно у земной поверхности один Мах составляет 340 метров в секунду.В конце 2018 года вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что на испытаниях "Авангард" набрал скорость около 27 Махов. До этого Владимир Путин говорил, что скорость полета блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.
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земля, юрий борисов (вице-премьер), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность

Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"

12:14 22.12.2020 (обновлено: 12:46 22.12.2020)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард".
Он разгоняется до 28 Махов, следует из "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Это примерно 7,5 километра в секунду.
Один Мах — число, характеризующее скорость звука в определенной среде. На разной высоте от Земли этот показатель разный, так как воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. Непосредственно у земной поверхности один Мах составляет 340 метров в секунду.
В конце 2018 года вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что на испытаниях "Авангард" набрал скорость около 27 Махов. До этого Владимир Путин говорил, что скорость полета блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.
Гиперзвуковый ракетный комплекс Авангард доставили в пусковую шахту - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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ЗемляЮрий Борисов (вице-премьер)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинБезопасность
 
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