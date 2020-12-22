https://ria.ru/20201222/avangard-1590357744.html
Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"
Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"
Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард". РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:14
2020-12-22T12:14
2020-12-22T12:46
земля
юрий борисов (вице-премьер)
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард".Он разгоняется до 28 Махов, следует из "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Это примерно 7,5 километра в секунду.Один Мах — число, характеризующее скорость звука в определенной среде. На разной высоте от Земли этот показатель разный, так как воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. Непосредственно у земной поверхности один Мах составляет 340 метров в секунду.В конце 2018 года вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что на испытаниях "Авангард" набрал скорость около 27 Махов. До этого Владимир Путин говорил, что скорость полета блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.
https://ria.ru/20201216/avangard-1589435448.html
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земля, юрий борисов (вице-премьер), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность