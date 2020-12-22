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К Земле приближаются три "потенциально опасных" астероида
К Земле приближаются три "потенциально опасных" астероида
Центр изучения околоземных объектов НАСА сообщил о приближении к планете трех астероидов, классифицируемых как "потенциально опасные". РИА Новости, 22.12.2020
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астероиды
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Центр изучения околоземных объектов НАСА сообщил о приближении к планете трех астероидов, классифицируемых как "потенциально опасные".Согласно расчетам, космические камни благополучно пролетят мимо Земли 25 декабря. Самый большой из них приблизится на расстояние около трех миллионов километров, его диаметр предположительно составляет около 200 метров. Астероид, известный под именем 501647 (2014 SD224), последний раз приближался к Земле в январе 2020 года. В следующий раз он пролетит мимо планеты в декабре 2021 года.НАСА включает в группу "потенциально опасных" все космические объекты, находящиеся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеющие диаметр более 460 футов (около 140 метров).
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земля, астероиды, космос - риа наука, наса

К Земле приближаются три "потенциально опасных" астероида

22:11 22.12.2020 (обновлено: 23:23 22.12.2020)
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Depositphotos / meteor
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Центр изучения околоземных объектов НАСА сообщил о приближении к планете трех астероидов, классифицируемых как "потенциально опасные".
Согласно расчетам, космические камни благополучно пролетят мимо Земли 25 декабря. Самый большой из них приблизится на расстояние около трех миллионов километров, его диаметр предположительно составляет около 200 метров. Астероид, известный под именем 501647 (2014 SD224), последний раз приближался к Земле в январе 2020 года. В следующий раз он пролетит мимо планеты в декабре 2021 года.
НАСА включает в группу "потенциально опасных" все космические объекты, находящиеся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеющие диаметр более 460 футов (около 140 метров).
Астероиды в атмосфере Земли - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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