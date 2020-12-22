https://ria.ru/20201222/assanzh-1590452268.html

Спецдокладчик ООН попросил Трампа помиловать Ассанжа

Спецдокладчик ООН попросил Трампа помиловать Ассанжа

Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер опубликовал открытое письмо к действующему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с просьбой... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:49

2020-12-22T18:49

2020-12-22T18:49

арест джулиана ассанжа

дональд трамп

wikileaks

джулиан ассанж

великобритания

швеция

эквадор

лондон

оон

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ЖЕНЕВА, 22 дек - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер опубликовал открытое письмо к действующему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с просьбой помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа."Господин президент, сегодня я почтительно прошу вас помиловать господина Джулиана Ассанжа. Господин Ассанж был произвольно лишен свободы в течение последних десяти лет. Это высокая цена за смелость публиковать правдивую информацию о неправомерных действиях правительства во всем мире", - говорится в письме Мельцера, обнародованном во вторник.Спецдокладчик ООН просит Трампа помиловать Ассанжа, "потому что он не является и никогда не был врагом американского народа". Как пишет Мельцер, WikiLeaks ведет борьбу с секретностью и коррупцией во всем мире и, следовательно, действует в общественных интересах как американского народа, так и человечества в целом.Кроме того, отмечает Мельцер, Ассанж никогда не публиковал ложную информацию и не крал данные, а получал их из достоверных источников и документов.Спецдокладчик ООН также заявил об ухудшении здоровья основателя WikiLeaks, который сейчас находится в лондонской тюрьме."Я посетил господина Ассанжа в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне вместе с двумя независимыми врачами, и я могу засвидетельствовать тот факт, что его здоровье серьезно ухудшилось до такой степени, что его жизнь теперь находится в опасности. Что критически важно, господин Ассанж страдает подтвержденным респираторным заболеванием, которое делает его чрезвычайно уязвимым перед пандемией COVID-19, которая недавно разразилась в тюрьме, где он содержится", - говорится в письме.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщил, что Трамп может до своего предполагаемого ухода с поста главы государства помиловать целый ряд лиц. Источник утверждал также, что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вменить в будущем.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вердикт будет вынесен 4 января, однако дело этим не закончится: каким бы ни было решение суда, другая сторона подаст апелляцию. По словам юристов Ассанжа, рассмотрение его дела, скорее всего, растянется на много лет.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.

https://ria.ru/20201221/assanzh-1590259919.html

https://ria.ru/20200930/assanzh-1578025523.html

https://ria.ru/20200922/assanzh-1577583097.html

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сша

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