https://ria.ru/20201222/arest-1590395173.html
Суд признал решение о домашнем аресте бизнесмена Быкова законным
Суд признал решение о домашнем аресте бизнесмена Быкова законным
Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил в силе решение Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении бизнесмена и... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:25
2020-12-22T14:25
2020-12-22T14:25
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский краевой суд
красноярский край
республика хакасия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил в силе решение Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова о домашнем аресте до 4 января 2021 года, сообщили журналистам в краевом суде.Третьего декабря Железнодорожный суд продлил до 4 января домашний арест Быкову по делу об организации убийств в 1994 году. При этом с 23 октября он находится в СИЗО по обвинению в убийстве бизнесмена в 2005 году и других преступлениях.По данным крайсуда, во вторник суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Быкова на решение от 3 декабря. В своей жалобе адвокаты просили суд вынести отказать следствию в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста, так как то решение "реально не вступило в силу и не исполняется, и нет смысла в ее дальнейшем продлении"."Красноярский краевой суд, выслушав стороны, участвующие в процессе, принял решение частично изменить постановление Железнодорожного районного суда, указать о продлении срока домашнего ареста на 28 суток, а всего до 7 месяцев 28 суток, то есть до 4 января 2021 года. В остальном оставить постановление Железнодорожного районного суда без изменения, а жалобу адвокатов Быкова без удовлетворения", - сказала представитель суда.Ранее в суде по поводу перекрытия мер пресечения объяснили, что если по второму делу суд примет решение не продлевать срок заключения в СИЗО, то первая мера о домашнем аресте вступит в права.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму). Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html
https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html
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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд, красноярский край, республика хакасия, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд
отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил в силе решение Железнодорожного районного суда Красноярска
в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова
о домашнем аресте до 4 января 2021 года, сообщили журналистам в краевом суде.
Третьего декабря Железнодорожный суд продлил до 4 января домашний арест Быкову по делу об организации убийств в 1994 году. При этом с 23 октября он находится в СИЗО по обвинению в убийстве бизнесмена в 2005 году и других преступлениях.
По данным крайсуда, во вторник суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Быкова на решение от 3 декабря. В своей жалобе адвокаты просили суд вынести отказать следствию в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста, так как то решение "реально не вступило в силу и не исполняется, и нет смысла в ее дальнейшем продлении".
"Красноярский краевой суд, выслушав стороны, участвующие в процессе, принял решение частично изменить постановление Железнодорожного районного суда, указать о продлении срока домашнего ареста на 28 суток, а всего до 7 месяцев 28 суток, то есть до 4 января 2021 года. В остальном оставить постановление Железнодорожного районного суда без изменения, а жалобу адвокатов Быкова без удовлетворения", - сказала представитель суда.
Ранее в суде по поводу перекрытия мер пресечения объяснили, что если по второму делу суд примет решение не продлевать срок заключения в СИЗО, то первая мера о домашнем аресте вступит в права.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК
России по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму). Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода
, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.