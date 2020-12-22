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СМИ: Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль
СМИ: Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль
Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:41
2020-12-22T00:41
apple
сша
технологии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально.Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/apple-1590093590.html
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apple, сша, технологии

СМИ: Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль

00:41 22.12.2020
 
© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Mark Lennihan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально.
Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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