https://ria.ru/20201222/apple-1590309992.html
СМИ: Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль
СМИ: Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль
Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:41
2020-12-22T00:41
2020-12-22T00:41
apple
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально.Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/apple-1590093590.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_34a0cfe50dfa0255a823e977a5e1b823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, сша, технологии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Компания Apple
намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер
со ссылкой на информированные источники.
Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально.
Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.