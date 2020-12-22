https://ria.ru/20201222/apple-1590309992.html

СМИ: Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль

СМИ: Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль

Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:41

2020-12-22T00:41

2020-12-22T00:41

apple

сша

технологии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально.Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/apple-1590093590.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, сша, технологии