Путин наградил почетной грамотой гендиректора медцентра Алмазова
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЗдание Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой гендиректора "Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова" Евгения Шляхто, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Шляхто Евгения Владимировича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр имени В,А. Алмазова", город Санкт-Петербург", - говорится в тексте распоряжения.
Путин также распорядился объявить благодарность президента РФ замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Валентине Косенко, замминистра здравоохранения РФ Наталье Хоровой, начальнику отдела департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Максиму Радецкому.
"Объявить благодарность президента РФ... Косенко Валентине Владимировне... Радецкому Максиму Александровичу... Хоровой Наталье Александровне", - говорится в распоряжении.