https://ria.ru/20201222/almazov-1590478950.html

Путин наградил почетной грамотой гендиректора медцентра Алмазова

Путин наградил почетной грамотой гендиректора медцентра Алмазова

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой гендиректора "Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова" Евгения Шляхто,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T22:59

2020-12-22T22:59

2020-12-22T22:59

евгений шляхто

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой гендиректора "Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова" Евгения Шляхто, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.Путин также распорядился объявить благодарность президента РФ замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Валентине Косенко, замминистра здравоохранения РФ Наталье Хоровой, начальнику отдела департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Максиму Радецкому.

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евгений шляхто, россия, здоровье - общество, владимир путин