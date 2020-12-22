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Путин наградил почетной грамотой гендиректора медцентра Алмазова
Путин наградил почетной грамотой гендиректора медцентра Алмазова
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой гендиректора "Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова" Евгения Шляхто,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T22:59
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой гендиректора "Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова" Евгения Шляхто, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.Путин также распорядился объявить благодарность президента РФ замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Валентине Косенко, замминистра здравоохранения РФ Наталье Хоровой, начальнику отдела департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Максиму Радецкому.
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евгений шляхто, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин наградил почетной грамотой гендиректора медцентра Алмазова

22:59 22.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЗдание Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова
Здание Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой гендиректора "Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова" Евгения Шляхто, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Шляхто Евгения Владимировича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр имени В,А. Алмазова", город Санкт-Петербург", - говорится в тексте распоряжения.

Путин также распорядился объявить благодарность президента РФ замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Валентине Косенко, замминистра здравоохранения РФ Наталье Хоровой, начальнику отдела департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Максиму Радецкому.

"Объявить благодарность президента РФ... Косенко Валентине Владимировне... Радецкому Максиму Александровичу... Хоровой Наталье Александровне", - говорится в распоряжении.

 
Евгений ШляхтоРоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
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