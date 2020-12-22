https://ria.ru/20201222/alkogol-1590402109.html

В Минздраве посоветовали не совмещать алкоголь с конфетами

В Минздраве посоветовали не совмещать алкоголь с конфетами

Алкоголь не стоит совмещать со сладостями, так как это замедлит восстановление организма после застолья, кроме того, не нужно долго засиживаться в новогоднюю... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:51

2020-12-22T14:51

2020-12-22T15:58

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

евгений брюн

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Алкоголь не стоит совмещать со сладостями, так как это замедлит восстановление организма после застолья, кроме того, не нужно долго засиживаться в новогоднюю ночь – низкая активность усиливает опьянение, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.Он добавил, что алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека. Помимо этого, по словам Брюна, не стоит сидеть долго за столом в новогоднюю ночь, так как обездвиженность усиливает опьянение.Кроме того, не нужно показывать негативный пример детям, демонстрируя им потребление алкоголя. "Бокал шампанского в новогоднюю ночь – это ритуал, но не повод для пьянки", - подчеркнул нарколог.

https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евгений брюн, общество