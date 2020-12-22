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В Минздраве посоветовали не совмещать алкоголь с конфетами
В Минздраве посоветовали не совмещать алкоголь с конфетами
Алкоголь не стоит совмещать со сладостями, так как это замедлит восстановление организма после застолья, кроме того, не нужно долго засиживаться в новогоднюю... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:51
2020-12-22T15:58
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
евгений брюн
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Алкоголь не стоит совмещать со сладостями, так как это замедлит восстановление организма после застолья, кроме того, не нужно долго засиживаться в новогоднюю ночь – низкая активность усиливает опьянение, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.Он добавил, что алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека. Помимо этого, по словам Брюна, не стоит сидеть долго за столом в новогоднюю ночь, так как обездвиженность усиливает опьянение.Кроме того, не нужно показывать негативный пример детям, демонстрируя им потребление алкоголя. "Бокал шампанского в новогоднюю ночь – это ритуал, но не повод для пьянки", - подчеркнул нарколог.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евгений брюн, общество

В Минздраве посоветовали не совмещать алкоголь с конфетами

14:51 22.12.2020 (обновлено: 15:58 22.12.2020)
 
CC BY 2.0 / Rod / PairingВино и шоколад
Вино и шоколад - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
CC BY 2.0 / Rod / Pairing
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Алкоголь не стоит совмещать со сладостями, так как это замедлит восстановление организма после застолья, кроме того, не нужно долго засиживаться в новогоднюю ночь – низкая активность усиливает опьянение, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Прежде всего, нельзя совмещать алкоголь с некоторыми продуктами питания, прежде всего, со сладкими какими-то продуктами. Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма – и продукты полураспада только задерживаются", - сказал Брюн на пресс-конференции.

Он добавил, что алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека. Помимо этого, по словам Брюна, не стоит сидеть долго за столом в новогоднюю ночь, так как обездвиженность усиливает опьянение.
Кроме того, не нужно показывать негативный пример детям, демонстрируя им потребление алкоголя. "Бокал шампанского в новогоднюю ночь – это ритуал, но не повод для пьянки", - подчеркнул нарколог.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений БрюнОбщество
 
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