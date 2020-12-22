https://ria.ru/20201222/alkogol-1590348319.html

Путин подписал закон о маркировке всего алкоголя спецмарками

Путин подписал закон о маркировке всего алкоголя спецмарками

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:25

2020-12-22T11:25

2020-12-22T12:49

евразийский экономический союз

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас весь алкоголь, который производится в России (за исключением идущего на экспорт), маркируется федеральными спецмарками, которые выдает Росалкогольрегулирование. А марки на импортируемый алкоголь нужно получать в таможенных органах.Закон предписывает унифицировать марки: теперь весь алкоголь — как произведенный в России, так и ввезенный из-за рубежа (в том числе из стран ЕАЭС) — будут маркировать федеральными спецмарками. Выдавать марки и контролировать их использование будет Росалкогольрегулирование, а таможенные органы — следить за маркировкой алкогольной продукции при декларировании и других таможенных процедурах.При этом таможня до 1 апреля 2021 года еще будет выдавать акцизные марки на импортный алкоголь — по заявлениям, принятым до 1 января. Ввозить в Россию продукцию с такими марками можно будет до 1 января 2022-го, а продавать — до окончания срока годности.Кроме того, закон позволяет выдавать на 15 лет лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения. А сельхозпроизводители смогут продавать втрое больше вина, произведенного из собственного винограда, — этот объем увеличивается с пяти до 15 тысяч декалитров в год.Закон вступит в силу с 1 января, за исключением некоторых норм, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html

https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), владимир путин, экономика