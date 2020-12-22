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Путин подписал закон о маркировке всего алкоголя спецмарками
Путин подписал закон о маркировке всего алкоголя спецмарками
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:25
2020-12-22T12:49
евразийский экономический союз
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас весь алкоголь, который производится в России (за исключением идущего на экспорт), маркируется федеральными спецмарками, которые выдает Росалкогольрегулирование. А марки на импортируемый алкоголь нужно получать в таможенных органах.Закон предписывает унифицировать марки: теперь весь алкоголь — как произведенный в России, так и ввезенный из-за рубежа (в том числе из стран ЕАЭС) — будут маркировать федеральными спецмарками. Выдавать марки и контролировать их использование будет Росалкогольрегулирование, а таможенные органы — следить за маркировкой алкогольной продукции при декларировании и других таможенных процедурах.При этом таможня до 1 апреля 2021 года еще будет выдавать акцизные марки на импортный алкоголь — по заявлениям, принятым до 1 января. Ввозить в Россию продукцию с такими марками можно будет до 1 января 2022-го, а продавать — до окончания срока годности.Кроме того, закон позволяет выдавать на 15 лет лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения. А сельхозпроизводители смогут продавать втрое больше вина, произведенного из собственного винограда, — этот объем увеличивается с пяти до 15 тысяч декалитров в год.Закон вступит в силу с 1 января, за исключением некоторых норм, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html
https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html
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евразийский экономический союз, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), владимир путин, экономика

Путин подписал закон о маркировке всего алкоголя спецмарками

11:25 22.12.2020 (обновлено: 12:49 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас весь алкоголь, который производится в России (за исключением идущего на экспорт), маркируется федеральными спецмарками, которые выдает Росалкогольрегулирование. А марки на импортируемый алкоголь нужно получать в таможенных органах.
Закон предписывает унифицировать марки: теперь весь алкоголь — как произведенный в России, так и ввезенный из-за рубежа (в том числе из стран ЕАЭС) — будут маркировать федеральными спецмарками. Выдавать марки и контролировать их использование будет Росалкогольрегулирование, а таможенные органы — следить за маркировкой алкогольной продукции при декларировании и других таможенных процедурах.
При этом таможня до 1 апреля 2021 года еще будет выдавать акцизные марки на импортный алкоголь — по заявлениям, принятым до 1 января. Ввозить в Россию продукцию с такими марками можно будет до 1 января 2022-го, а продавать — до окончания срока годности.
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Кроме того, закон позволяет выдавать на 15 лет лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения. А сельхозпроизводители смогут продавать втрое больше вина, произведенного из собственного винограда, — этот объем увеличивается с пяти до 15 тысяч декалитров в год.
Закон вступит в силу с 1 января, за исключением некоторых норм, для которых предусмотрен иной срок.
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Евразийский экономический союзФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Владимир ПутинЭкономика
 
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