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Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
На 78-м году жизни скончался автор и продюсер "Чужого" — одной из самых известных франшиз 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает Deadline. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:39
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. На 78-м году жизни скончался автор и продюсер "Чужого" — одной из самых известных франшиз 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает Deadline.Он умер 19 декабря в Бангкоке. Причиной смерти стал рак. "Если бы вы знали его лично, вы бы не сомневались, что он не такой, как все. Магию его личности сложно описать: смешной, сердитый, невероятно сведущий, потрясающе начитанный. Для меня большая честь работать с ним бок о бок в качестве автора и продюсера и, что еще более важно, дружить на протяжении почти 50 лет", — рассказал его коллега режиссер Уолтер Хилл.Помимо "Чужого", Гайлер написал сценарии к фильмам "Заговор "Параллакс", "Черная птица", "Забавные приключения Дика и Джейн", "Прорва". Он также был продюсером сериалов "Байки из склепа" и "Байки хранителя склепа".
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кино и сериалы, новости культуры, бангкок

Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер

16:39 22.12.2020
 
© AP Photo / Mark J. TerrillСигурни Уивер и Дэвид Гайлер
Сигурни Уивер и Дэвид Гайлер - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Mark J. Terrill
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. На 78-м году жизни скончался автор и продюсер "Чужого" — одной из самых известных франшиз 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает Deadline.
Он умер 19 декабря в Бангкоке. Причиной смерти стал рак.
"Если бы вы знали его лично, вы бы не сомневались, что он не такой, как все. Магию его личности сложно описать: смешной, сердитый, невероятно сведущий, потрясающе начитанный. Для меня большая честь работать с ним бок о бок в качестве автора и продюсера и, что еще более важно, дружить на протяжении почти 50 лет", — рассказал его коллега режиссер Уолтер Хилл.
Помимо "Чужого", Гайлер написал сценарии к фильмам "Заговор "Параллакс", "Черная птица", "Забавные приключения Дика и Джейн", "Прорва". Он также был продюсером сериалов "Байки из склепа" и "Байки хранителя склепа".
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