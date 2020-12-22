https://ria.ru/20201222/alien-1590415662.html

Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер

Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер

На 78-м году жизни скончался автор и продюсер "Чужого" — одной из самых известных франшиз 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает Deadline. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:39

2020-12-22T16:39

2020-12-22T16:39

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. На 78-м году жизни скончался автор и продюсер "Чужого" — одной из самых известных франшиз 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает Deadline.Он умер 19 декабря в Бангкоке. Причиной смерти стал рак. "Если бы вы знали его лично, вы бы не сомневались, что он не такой, как все. Магию его личности сложно описать: смешной, сердитый, невероятно сведущий, потрясающе начитанный. Для меня большая честь работать с ним бок о бок в качестве автора и продюсера и, что еще более важно, дружить на протяжении почти 50 лет", — рассказал его коллега режиссер Уолтер Хилл.Помимо "Чужого", Гайлер написал сценарии к фильмам "Заговор "Параллакс", "Черная птица", "Забавные приключения Дика и Джейн", "Прорва". Он также был продюсером сериалов "Байки из склепа" и "Байки хранителя склепа".

https://ria.ru/20200604/1572405802.html

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кино и сериалы, новости культуры, бангкок