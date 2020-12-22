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Правительство выделило средства на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое
Правительство выделило средства на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое
Правительство РФ выделит до 3,73 миллиарда рублей на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:07
2020-12-22T09:24
дальний восток
арктика
мурманская область
михаил мишустин
новый уренгой
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит до 3,73 миллиарда рублей на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба кабинета министров.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Фонд развития Дальнего Востока и Арктики сможет дополнительно профинансировать приоритетные инвестиционные проекты в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.Дополнительные инвестиции в Мурманской области поступят на развитие Ковдорского горно-обогатительного комбината, производящего железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Как отмечает кабмин, это позволит нарастить мощности фабрики до 19,5 миллиона тонн руды в год с 14,5 миллиона, а также создать более 500 рабочих мест. "На это мероприятие будет выделено не более двух миллиардов рублей", - отмечает правительство.Фонд развития Дальнего Востока и Арктики - государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей.По мнению кабмина, подписанное распоряжение даст импульс к росту приоритетных отраслей экономики, повысит уровень занятости в регионах и простимулирует социально-экономическое развитие Заполярья.
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дальний восток, арктика, мурманская область, михаил мишустин, новый уренгой, экономика

Правительство выделило средства на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое

09:07 22.12.2020 (обновлено: 09:24 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит до 3,73 миллиарда рублей на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Фонд развития Дальнего Востока и Арктики сможет дополнительно профинансировать приоритетные инвестиционные проекты в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
"В ЯНАО будет модернизирован аэропорт Новый Уренгой. Планируется, в частности, построить новый аэровокзал площадью 19,6 тысячи квадратных метров и реконструировать взлётно-посадочные полосы. Согласно распоряжению на эти цели должно быть направлено до 3,73 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Дополнительные инвестиции в Мурманской области поступят на развитие Ковдорского горно-обогатительного комбината, производящего железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Как отмечает кабмин, это позволит нарастить мощности фабрики до 19,5 миллиона тонн руды в год с 14,5 миллиона, а также создать более 500 рабочих мест. "На это мероприятие будет выделено не более двух миллиардов рублей", - отмечает правительство.
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Фонд развития Дальнего Востока и Арктики - государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей.
По мнению кабмина, подписанное распоряжение даст импульс к росту приоритетных отраслей экономики, повысит уровень занятости в регионах и простимулирует социально-экономическое развитие Заполярья.
 
Дальний ВостокАрктикаМурманская областьМихаил МишустинНовый УренгойЭкономика
 
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