https://ria.ru/20201222/aeroport-1590321572.html

Правительство выделило средства на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое

Правительство выделило средства на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое

Правительство РФ выделит до 3,73 миллиарда рублей на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:07

2020-12-22T09:07

2020-12-22T09:24

дальний восток

арктика

мурманская область

михаил мишустин

новый уренгой

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит до 3,73 миллиарда рублей на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба кабинета министров.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Фонд развития Дальнего Востока и Арктики сможет дополнительно профинансировать приоритетные инвестиционные проекты в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.Дополнительные инвестиции в Мурманской области поступят на развитие Ковдорского горно-обогатительного комбината, производящего железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Как отмечает кабмин, это позволит нарастить мощности фабрики до 19,5 миллиона тонн руды в год с 14,5 миллиона, а также создать более 500 рабочих мест. "На это мероприятие будет выделено не более двух миллиардов рублей", - отмечает правительство.Фонд развития Дальнего Востока и Арктики - государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей.По мнению кабмина, подписанное распоряжение даст импульс к росту приоритетных отраслей экономики, повысит уровень занятости в регионах и простимулирует социально-экономическое развитие Заполярья.

https://ria.ru/20201213/stepanakert-1588982685.html

дальний восток

арктика

мурманская область

новый уренгой

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дальний восток, арктика, мурманская область, михаил мишустин, новый уренгой, экономика