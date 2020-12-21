https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590295472.html

Путин исполнил мечту мальчика и вышел вместе с ним на лед

Путин исполнил мечту мальчика и вышел вместе с ним на лед

Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинской области, загадавшего на "Елке желаний" побывать на Красной площади, покататься на коньках и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T20:40

2020-12-21T20:40

2020-12-21T22:08

новый год—2021

московский зоопарк

владимир путин

тульская область

челябинская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590298624_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_84fb06bb18cf0b63f7caa172a88a01e6.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинской области, загадавшего на "Елке желаний" побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, "где в Кремле работает президент России".Выйдя на лед в своей традиционной хоккейной форме под номером 11, Путин поздоровался с мальчиком и его папой."Ну что, Дим, нравится тебе? Ты был в Москве раньше? Нет? Первый раз приехал?" — обратился президент к ребенку."Проездом были", — ответил главе государства отец мальчика.Перед тем как приступить к тренировке, Путин поинтересовался у Димы, что он уже успел посмотреть в столице. Вместе с папой тот побывал на ВДНХ, в планетарии, зоопарке, парке "Патриот", в Кремле и на экскурсии по городу."Покатили? Давай, поехали, вперед!" — приободрил ребенка президент и вместе с ним устремился за тренером.Ранее Путин исполнил мечту десятилетнего Александра Колясникова из Тульской области, загадавшего на "Елке желаний" обнять панду. На минувших выходных Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Во время экскурсии ребенку позвонил президент и поговорил с ним и его родителями.

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590298649.html

https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html

тульская область

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин исполнил мечту мальчика из Челябинской области и вышел вместе с ним на лед на Красной площади Путин исполнил мечту мальчика из Челябинской области и вышел вместе с ним на лед на Красной площади 2020-12-21T20:40 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, владимир путин, тульская область, челябинская область, общество