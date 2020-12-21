https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590295472.html
Путин исполнил мечту мальчика и вышел вместе с ним на лед
Путин исполнил мечту мальчика и вышел вместе с ним на лед
Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинской области, загадавшего на "Елке желаний" побывать на Красной площади, покататься на коньках и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T20:40
2020-12-21T20:40
2020-12-21T22:08
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челябинская область
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинской области, загадавшего на "Елке желаний" побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, "где в Кремле работает президент России".Выйдя на лед в своей традиционной хоккейной форме под номером 11, Путин поздоровался с мальчиком и его папой."Ну что, Дим, нравится тебе? Ты был в Москве раньше? Нет? Первый раз приехал?" — обратился президент к ребенку."Проездом были", — ответил главе государства отец мальчика.Перед тем как приступить к тренировке, Путин поинтересовался у Димы, что он уже успел посмотреть в столице. Вместе с папой тот побывал на ВДНХ, в планетарии, зоопарке, парке "Патриот", в Кремле и на экскурсии по городу."Покатили? Давай, поехали, вперед!" — приободрил ребенка президент и вместе с ним устремился за тренером.Ранее Путин исполнил мечту десятилетнего Александра Колясникова из Тульской области, загадавшего на "Елке желаний" обнять панду. На минувших выходных Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Во время экскурсии ребенку позвонил президент и поговорил с ним и его родителями.
https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590298649.html
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Путин исполнил мечту мальчика из Челябинской области и вышел вместе с ним на лед на Красной площади
Путин исполнил мечту мальчика из Челябинской области и вышел вместе с ним на лед на Красной площади
2020-12-21T20:40
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РИА Новости
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московский зоопарк, владимир путин, тульская область, челябинская область, общество
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин
исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинской области
, загадавшего на "Елке желаний" побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, "где в Кремле работает президент России".
Выйдя на лед в своей традиционной хоккейной форме под номером 11, Путин поздоровался с мальчиком и его папой.
"Ну что, Дим, нравится тебе? Ты был в Москве раньше? Нет? Первый раз приехал?" — обратился президент к ребенку.
"Проездом были", — ответил главе государства отец мальчика.
Перед тем как приступить к тренировке, Путин поинтересовался у Димы, что он уже успел посмотреть в столице. Вместе с папой тот побывал на ВДНХ, в планетарии, зоопарке, парке "Патриот", в Кремле и на экскурсии по городу.
"Покатили? Давай, поехали, вперед!" — приободрил ребенка президент и вместе с ним устремился за тренером.
Ранее Путин исполнил мечту десятилетнего Александра Колясникова из Тульской области, загадавшего на "Елке желаний" обнять панду. На минувших выходных Саша побывал в Московском зоопарке
, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Во время экскурсии ребенку позвонил президент и поговорил с ним и его родителями.