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Украинцы признали Зеленского "неудачником года"
Украинцы признали Зеленского "неудачником года"
Президента Украины Владимира Зеленского назвали "неудачником года" почти 30% жителей страны, около 15% считают его "политиком года", свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:42
2020-12-21T20:23
оппозиционная платформа - за жизнь
арсен аваков
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского назвали "неудачником года" почти 30% жителей страны, около 15% считают его "политиком года", свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в понедельник.Ранее в декабре центр Разумкова провел похожий опрос. Согласно ему, "разочарованием 2020 года" Зеленского назвали 42% респондентов, а 20% - "политиком года" (в 2019 году показатель был 46%).Социологи предложили респондентам ответить на вопрос "Какого украинского политического деятеля вы бы назвали наиболее успешным политиком 2020 года, а какого - неудачником 2020 года?" Как "политика года" Зеленского отметили 14,5% опрошенных, "неудачником года" его посчитали 28%.Кроме того, экс-президента Украины Петра Порошенко считают "политиком года" 9,2% опрошенных, "неудачником" - 13,8%. Председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука "политиком года" назвали 6,2%, "неудачником" - 2,5%. Сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко считают "политиком года" и "неудачником года" 5,4% и 1,3% соответственно, лидера партии "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко - 5,4% и 2,3% соответственно, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова - 2,3% и 0,2% соответственно, министра внутренних дел Арсена Авакова - 0,6% и 2,8% соответственно, министра здравоохранения Максима Степанова - 0,2% и 0,6%, премьера Дениса Шмыгаля – 0,1% и 1,8%, главу офиса президента Андрея Ермака – 0,1% и 0,6%.Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2004 человека в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.
https://ria.ru/20201221/oligarkhi-1590114857.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, арсен аваков, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

Украинцы признали Зеленского "неудачником года"

16:42 21.12.2020 (обновлено: 20:23 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского назвали "неудачником года" почти 30% жителей страны, около 15% считают его "политиком года", свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в понедельник.
Ранее в декабре центр Разумкова провел похожий опрос. Согласно ему, "разочарованием 2020 года" Зеленского назвали 42% респондентов, а 20% - "политиком года" (в 2019 году показатель был 46%).
Социологи предложили респондентам ответить на вопрос "Какого украинского политического деятеля вы бы назвали наиболее успешным политиком 2020 года, а какого - неудачником 2020 года?" Как "политика года" Зеленского отметили 14,5% опрошенных, "неудачником года" его посчитали 28%.
Кроме того, экс-президента Украины Петра Порошенко считают "политиком года" 9,2% опрошенных, "неудачником" - 13,8%. Председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука "политиком года" назвали 6,2%, "неудачником" - 2,5%. Сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко считают "политиком года" и "неудачником года" 5,4% и 1,3% соответственно, лидера партии "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко - 5,4% и 2,3% соответственно, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова - 2,3% и 0,2% соответственно, министра внутренних дел Арсена Авакова - 0,6% и 2,8% соответственно, министра здравоохранения Максима Степанова - 0,2% и 0,6%, премьера Дениса Шмыгаля – 0,1% и 1,8%, главу офиса президента Андрея Ермака – 0,1% и 0,6%.
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Жительница поселка Октябрьский в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Оппозиционная платформа - За жизньАрсен АваковПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
 
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