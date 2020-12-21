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https://ria.ru/20201221/zabolevaemost-1590301438.html
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге высокий, но остается стабильным уже вторую неделю, сообщила руководитель городского управления... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:00
2020-12-21T22:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге высокий, но остается стабильным уже вторую неделю, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."Большая нагрузка на стационарную сеть и амбулаторно-поликлиническую сеть Санкт-Петербурга… Ситуация действительно напряженная. Но однако надо сказать, что мы стоим вторую неделю, мы застопорились на высоких цифрах – у нас ежедневно регистрируются 3700-3800 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости высокий - 70 на 100 тысяч населения, это ежедневный показатель. Но мы не растем, это уже обнадеживает", - сказала она в эфире телеканала "78".По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 204 565 случаев заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

22:00 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге высокий, но остается стабильным уже вторую неделю, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
"Большая нагрузка на стационарную сеть и амбулаторно-поликлиническую сеть Санкт-Петербурга… Ситуация действительно напряженная. Но однако надо сказать, что мы стоим вторую неделю, мы застопорились на высоких цифрах – у нас ежедневно регистрируются 3700-3800 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости высокий - 70 на 100 тысяч населения, это ежедневный показатель. Но мы не растем, это уже обнадеживает", - сказала она в эфире телеканала "78".
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Жителям Санкт-Петербурга посоветовали не выезжать из города
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 204 565 случаев заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
 
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