https://ria.ru/20201221/zabolevaemost-1590301438.html

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге высокий, но остается стабильным уже вторую неделю, сообщила руководитель городского управления... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T22:00

2020-12-21T22:00

2020-12-21T22:00

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге высокий, но остается стабильным уже вторую неделю, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."Большая нагрузка на стационарную сеть и амбулаторно-поликлиническую сеть Санкт-Петербурга… Ситуация действительно напряженная. Но однако надо сказать, что мы стоим вторую неделю, мы застопорились на высоких цифрах – у нас ежедневно регистрируются 3700-3800 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости высокий - 70 на 100 тысяч населения, это ежедневный показатель. Но мы не растем, это уже обнадеживает", - сказала она в эфире телеканала "78".По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 204 565 случаев заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/sankt-peterburg-1590300801.html

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