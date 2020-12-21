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Для водоснабжения Ялты построят опреснитель
Для водоснабжения Ялты построят опреснитель
Для гарантированного водоснабжении Ялты и прилегающих поселков принято решение о строительстве на южном берегу Крыма опреснительной установки, сообщил глава... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:37
2020-12-21T11:37
сергей аксенов (политик)
ялта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Для гарантированного водоснабжении Ялты и прилегающих поселков принято решение о строительстве на южном берегу Крыма опреснительной установки, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Решение принято, одобрили, что необходимо в Ялте опреснение ставить для гарантированного водоснабжения. Других источников там нет… По Ялте решение (строительство опреснителя) уже принято, к концу недели уже приступят к работе", - сказал Аксенов, отметив, что ощутимых запасов подземной воды в районе Ялты нет. Он добавил, что вопрос обсуждался с федеральными властями.Ялта снабжается водой из двух основных источников: рек и водопадов с южной стороны главной горной гряды и из резервных водохранилищ с северной стороны Крымских гор. По данным городских властей, запасы воды в двух водохранилищах – Счастливненском и Загорском - сократились до 10-15% от полного объема. В городе и регионе с 14 декабря введен график подачи воды.Загорское водохранилище находится на территории Бахчисарайского района Крыма в верховьях реки Кача и её левого притока Стили. Объём водохранилища составляет около 28 миллионов кубометров. Счастливенское водохранилище, как и Загорское, находится на северной стороне главной горной гряды, расположено в верховьях реки Бельбек, объём водохранилища — 11,8 миллиона кубометров. В 1980 году оба водохранилища соединили для перекачки воды из Загорского сначала в Счастливненское, а затем по семикилометровому гидротоннелю через горную гряду в Ялту.
https://ria.ru/20201214/yalta-1589076874.html
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сергей аксенов (политик), ялта, общество

Для водоснабжения Ялты построят опреснитель

11:37 21.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ПетуховаВид на Ялту с Боткинской тропы
Вид на Ялту с Боткинской тропы - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Петухова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Для гарантированного водоснабжении Ялты и прилегающих поселков принято решение о строительстве на южном берегу Крыма опреснительной установки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Решение принято, одобрили, что необходимо в Ялте опреснение ставить для гарантированного водоснабжения. Других источников там нет… По Ялте решение (строительство опреснителя) уже принято, к концу недели уже приступят к работе", - сказал Аксенов, отметив, что ощутимых запасов подземной воды в районе Ялты нет. Он добавил, что вопрос обсуждался с федеральными властями.
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14 декабря, 11:09
Ялта перешла на почасовой график подачи воды
Ялта снабжается водой из двух основных источников: рек и водопадов с южной стороны главной горной гряды и из резервных водохранилищ с северной стороны Крымских гор. По данным городских властей, запасы воды в двух водохранилищах – Счастливненском и Загорском - сократились до 10-15% от полного объема. В городе и регионе с 14 декабря введен график подачи воды.
Загорское водохранилище находится на территории Бахчисарайского района Крыма в верховьях реки Кача и её левого притока Стили. Объём водохранилища составляет около 28 миллионов кубометров. Счастливенское водохранилище, как и Загорское, находится на северной стороне главной горной гряды, расположено в верховьях реки Бельбек, объём водохранилища — 11,8 миллиона кубометров. В 1980 году оба водохранилища соединили для перекачки воды из Загорского сначала в Счастливненское, а затем по семикилометровому гидротоннелю через горную гряду в Ялту.
 
Сергей Аксенов (политик)ЯлтаОбщество
 
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