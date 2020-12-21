https://ria.ru/20201221/yalta-1590184890.html

Для водоснабжения Ялты построят опреснитель

Для водоснабжения Ялты построят опреснитель

Для гарантированного водоснабжении Ялты и прилегающих поселков принято решение о строительстве на южном берегу Крыма опреснительной установки, сообщил глава... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:37

2020-12-21T11:37

2020-12-21T11:37

сергей аксенов (политик)

ялта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Для гарантированного водоснабжении Ялты и прилегающих поселков принято решение о строительстве на южном берегу Крыма опреснительной установки, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Решение принято, одобрили, что необходимо в Ялте опреснение ставить для гарантированного водоснабжения. Других источников там нет… По Ялте решение (строительство опреснителя) уже принято, к концу недели уже приступят к работе", - сказал Аксенов, отметив, что ощутимых запасов подземной воды в районе Ялты нет. Он добавил, что вопрос обсуждался с федеральными властями.Ялта снабжается водой из двух основных источников: рек и водопадов с южной стороны главной горной гряды и из резервных водохранилищ с северной стороны Крымских гор. По данным городских властей, запасы воды в двух водохранилищах – Счастливненском и Загорском - сократились до 10-15% от полного объема. В городе и регионе с 14 декабря введен график подачи воды.Загорское водохранилище находится на территории Бахчисарайского района Крыма в верховьях реки Кача и её левого притока Стили. Объём водохранилища составляет около 28 миллионов кубометров. Счастливенское водохранилище, как и Загорское, находится на северной стороне главной горной гряды, расположено в верховьях реки Бельбек, объём водохранилища — 11,8 миллиона кубометров. В 1980 году оба водохранилища соединили для перекачки воды из Загорского сначала в Счастливненское, а затем по семикилометровому гидротоннелю через горную гряду в Ялту.

https://ria.ru/20201214/yalta-1589076874.html

ялта

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сергей аксенов (политик), ялта, общество