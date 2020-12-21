https://ria.ru/20201221/vystavka-1590257629.html

Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха" откроется в Новом Иерусалиме

Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха" откроется в Новом Иерусалиме

Музей "Новый Иерусалим" готовит к открытию 24 декабря 2020 года выставку "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:09

2020-12-21T17:09

2020-12-21T17:09

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МОСКВА, 21 дек - Пресс-служба проекта выставки "Младшие Брейгели и их эпоха". Музей "Новый Иерусалим" готовит к открытию 24 декабря 2020 года выставку "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз", которая представит произведения XVI–XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Работы Брейгелей на выставке дополнит ряд произведений их современников – широко известных фламандских и голландских авторов. Всего в экспозиции будет представлено 70 работ, большая часть из которых будут показаны российской публике впервые. Этим масштабным проектом музей завершает год своего 100-летнего юбилея.Основу выставки составили работы представителей династии Брейгелей. Главными героями выставки стали: Питер Брейгель Младший, прозванный Адским, и Ян Брейгель Старший, известный как Бархатный, а также внук, Ян Брейгель Младший. Произведений основателя династии, самого Питера Брейгеля Старшего, с именем которого связывают расцвет национальной нидерландской живописи, в России нет, и на рынке их можно встретить крайне редко. Однако гений великого мастера дал импульс для длительного, не в одном поколении, развития особой брейгелевской традиции, картины которой и войдут в экспозицию. "Феномен Брейгелей", как зарубежные специалисты обычно называют это явление в художественной жизни Фландрии, не перестает вызывать живой интерес искусствоведов и широкого круга зрителей.Выставка в музее "Новый Иерусалим" объединит 70 произведений, большинство из которых выполнены в технике масляной живописи на дереве, реже – на меди или холстах.Некоторые работы уже были представлены в крупных федеральных и зарубежных музеях, большую часть работ российская публика увидит впервые.Произведениям Брейгелей, а также работам мастеров их эпохи – художникам фламандской и голландской школы конца XVI–XVIII веков – коллекционеры уделяют особенное внимание. В течение 20 лет Константин Мауергауз приобретал эти произведения на Sotheby’s, Christie’s и других аукционах, а также в частных галереях. Его коллекция продолжает активно пополняться до сих пор. В 2015 году важная ее часть – 29 произведений – была показана на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. По прошествии пяти лет в музее "Новый Иерусалим" вниманию публики представят уже 70 произведений – в два раза больше. Таким образом, выставка гораздо полнее характеризует феномен семьи Брейгелей и в целом – обстоятельства бытования искусства в условиях свободного рынка в Европе в XVI–XVIII веках.Выставка продлится по 11 апреля 2021года.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы