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Мишустин поручил проверить выплаты медикам в четырех регионах
Мишустин поручил проверить выплаты медикам в четырех регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с COVID, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:21
2020-12-21T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с COVID, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря."Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идёт о четырёх регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), владимир путин, тверская область, общество

Мишустин поручил проверить выплаты медикам в четырех регионах

10:21 21.12.2020 (обновлено: 10:45 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с COVID, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях, сообщает пресс-служба кабмина.
Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.
"Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идёт о четырёх регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 22:59Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Владимир ПутинТверская областьОбщество
 
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