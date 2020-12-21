https://ria.ru/20201221/vyplaty-1590170540.html

Мишустин поручил проверить выплаты медикам в четырех регионах

Мишустин поручил проверить выплаты медикам в четырех регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с COVID, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:21

2020-12-21T10:21

2020-12-21T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587991932_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_a0224eb268b8e92b40d526fe1827cc64.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с COVID, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря."Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идёт о четырёх регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/strakhovka-1589591659.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), владимир путин, тверская область, общество