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Мишустин поручил проверить выплаты медикам в четырех регионах
Мишустин поручил проверить выплаты медикам в четырех регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с COVID, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:21
2020-12-21T10:21
2020-12-21T10:45
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с COVID, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря."Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идёт о четырёх регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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