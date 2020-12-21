Штаб Трампа требует у ВС пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании
02:09 21.12.2020 (обновлено: 07:43 21.12.2020)
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Штаб американского президента Дональда Трампа потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания.
"Комитет штаба президента Трампа подал сегодня апелляционную петицию в Верховный суд с тем, чтобы тот отменил три дела в Верховном суде Пенсильвании, которые незаконным образом изменили закон Пенсильвании о голосовании по почте сразу перед и сразу после президентских выборов 2020 года", - говорится в заявлении штаба Трампа.
Юристы действующего президента усматривают в этом нарушение статьи 2 Конституции США и решения по делу "Буш против Гора", которое определило итоги выборов 2000 года.
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Штаб Трампа требует от Верховного суда рассмотреть дело до 6 января, когда новый состав конгресса должен утвердить итоги голосования выборщиков. При этом выборщики Пенсильвании уже поддержали соперника Трампа Джо Байдена.
Перспективы дела туманны, поскольку Верховный суд никогда ранее не пересматривал итоги президентских выборов в том или ином штате. Кроме того, даже если штаб Трампа добьется успеха, это уже не поможет ему избраться президентом: в штате 20 выборщиков, а Байден победил на выборах с отрывом в 74 выборщика.
Трамп не признает поражение в гонке и оспаривает ее итоги в судах. Пока что ни один из них не встал на сторону действующего президента.