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Штаб Трампа требует у ВС пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

Штаб Трампа требует у ВС пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

Штаб американского президента Дональда Трампа потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T02:09

2020-12-21T02:09

2020-12-21T07:43

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Штаб американского президента Дональда Трампа потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания.Юристы действующего президента усматривают в этом нарушение статьи 2 Конституции США и решения по делу "Буш против Гора", которое определило итоги выборов 2000 года.Штаб Трампа требует от Верховного суда рассмотреть дело до 6 января, когда новый состав конгресса должен утвердить итоги голосования выборщиков. При этом выборщики Пенсильвании уже поддержали соперника Трампа Джо Байдена.Перспективы дела туманны, поскольку Верховный суд никогда ранее не пересматривал итоги президентских выборов в том или ином штате. Кроме того, даже если штаб Трампа добьется успеха, это уже не поможет ему избраться президентом: в штате 20 выборщиков, а Байден победил на выборах с отрывом в 74 выборщика.Трамп не признает поражение в гонке и оспаривает ее итоги в судах. Пока что ни один из них не встал на сторону действующего президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/tramp-1590060362.html

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире