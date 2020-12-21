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Выборы президента США — 2020
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Штаб Трампа требует у ВС пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании
Штаб Трампа требует у ВС пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании
Штаб американского президента Дональда Трампа потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T02:09
2020-12-21T07:43
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Штаб американского президента Дональда Трампа потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания.Юристы действующего президента усматривают в этом нарушение статьи 2 Конституции США и решения по делу "Буш против Гора", которое определило итоги выборов 2000 года.Штаб Трампа требует от Верховного суда рассмотреть дело до 6 января, когда новый состав конгресса должен утвердить итоги голосования выборщиков. При этом выборщики Пенсильвании уже поддержали соперника Трампа Джо Байдена.Перспективы дела туманны, поскольку Верховный суд никогда ранее не пересматривал итоги президентских выборов в том или ином штате. Кроме того, даже если штаб Трампа добьется успеха, это уже не поможет ему избраться президентом: в штате 20 выборщиков, а Байден победил на выборах с отрывом в 74 выборщика.Трамп не признает поражение в гонке и оспаривает ее итоги в судах. Пока что ни один из них не встал на сторону действующего президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/tramp-1590060362.html
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дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире

Штаб Трампа требует у ВС пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

02:09 21.12.2020 (обновлено: 07:43 21.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Штаб американского президента Дональда Трампа потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания.
"Комитет штаба президента Трампа подал сегодня апелляционную петицию в Верховный суд с тем, чтобы тот отменил три дела в Верховном суде Пенсильвании, которые незаконным образом изменили закон Пенсильвании о голосовании по почте сразу перед и сразу после президентских выборов 2020 года", - говорится в заявлении штаба Трампа.
Юристы действующего президента усматривают в этом нарушение статьи 2 Конституции США и решения по делу "Буш против Гора", которое определило итоги выборов 2000 года.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 18:55
Трамп вновь заговорил о своей "победе на выборах" президента США
Штаб Трампа требует от Верховного суда рассмотреть дело до 6 января, когда новый состав конгресса должен утвердить итоги голосования выборщиков. При этом выборщики Пенсильвании уже поддержали соперника Трампа Джо Байдена.
Перспективы дела туманны, поскольку Верховный суд никогда ранее не пересматривал итоги президентских выборов в том или ином штате. Кроме того, даже если штаб Трампа добьется успеха, это уже не поможет ему избраться президентом: в штате 20 выборщиков, а Байден победил на выборах с отрывом в 74 выборщика.
Трамп не признает поражение в гонке и оспаривает ее итоги в судах. Пока что ни один из них не встал на сторону действующего президента.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияСШАВ мире
 
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