https://ria.ru/20201221/vrachi-1590272281.html

Собянин заявил, что половина московских врачей переболела COVID-19

Собянин заявил, что половина московских врачей переболела COVID-19

Свыше половины столичных медиков переболели коронавирусной инфекцией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:16

2020-12-21T18:16

2020-12-21T18:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Свыше половины столичных медиков переболели коронавирусной инфекцией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью", - сказал Собянин в ходе вручения госнаград группе столичных медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, непосредственно в оказании помощи больным с COVID-19 задействовано свыше 69 тысяч столичных медиков, это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи.С марта 2020 года в Москве выявлено свыше 715 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Врачи вылечили более 550 тысяч человек, в том числе свыше 290 тысяч - в стационарах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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