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На Украине оценили вероятность ядерного удара со стороны России
На Украине оценили вероятность ядерного удара со стороны России
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов оценил шансы ядерного удара по территории Украины со стороны России. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-21T20:37
2020-12-21T20:37
2020-12-22T08:15
россия
республика крым
украина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов оценил шансы ядерного удара по территории Украины со стороны России.Специалист уверен, что Киев в этом плане может быть "более-менее спокоен".По его словам, это связано с тем, что Украина граничит с Россией.Специалист также назвал Крым идеальной стартовой площадкой для запуска баллистических ракет."Возьмите циркуль и начертите круг в пять тысяч километров — Россия покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу и даже достанет до Скандинавии", — отметил военный. Он не уточнил, зачем России нужно наносить ракетный удар по Африке или Скандинавии.Жданов уверен, что ввоз ядерных боеголовок на территорию Крыма — вопрос времени.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия всегда подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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РИА Новости
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россия, республика крым, украина
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов оценил шансы ядерного удара по территории Украины со стороны России.
Специалист уверен, что Киев в этом плане может быть "более-менее спокоен".
"У нас меньше шансов получить ядерный удар со стороны России, чем у Европы", — считает Жданов.
По его словам, это связано с тем, что Украина граничит с Россией.
Специалист также назвал Крым идеальной стартовой площадкой для запуска баллистических ракет.
"Возьмите циркуль и начертите круг в пять тысяч километров — Россия покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу
и даже достанет до Скандинавии", — отметил военный. Он не уточнил, зачем России нужно наносить ракетный удар по Африке или Скандинавии.
Жданов уверен, что ввоз ядерных боеголовок на территорию Крыма — вопрос времени.
Отношения Москвы
и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе
. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада
приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия всегда подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>