https://ria.ru/20201221/volodin-1590195838.html

Володин призвал к созданию единого правового поля Белоруссии и России

Володин призвал к созданию единого правового поля Белоруссии и России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия и Белоруссия должны эффективнее работать над формированием единого правового пространства. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:31

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парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

вячеслав володин

белоруссия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия и Белоруссия должны эффективнее работать над формированием единого правового пространства.Володин в понедельник в режиме видеоконференции проводит 59-ю сессию парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты рассматривают планы работы на 2021 год.По его словам, это "необходимое условие для активизации экономического сотрудничества", имеющего большое значение для обеих стран.Также Володин заявил, что для России Белоруссия – "главный торговый партнер среди стран СНГ".

https://ria.ru/20201218/predsedatelstvo-1589882352.html

россия

белоруссия

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россия, вячеслав володин, белоруссия