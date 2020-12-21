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Володин призвал к созданию единого правового поля Белоруссии и России
Володин призвал к созданию единого правового поля Белоруссии и России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия и Белоруссия должны эффективнее работать над формированием единого правового пространства. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:31
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парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия и Белоруссия должны эффективнее работать над формированием единого правового пространства.Володин в понедельник в режиме видеоконференции проводит 59-ю сессию парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты рассматривают планы работы на 2021 год.По его словам, это "необходимое условие для активизации экономического сотрудничества", имеющего большое значение для обеих стран.Также Володин заявил, что для России Белоруссия – "главный торговый партнер среди стран СНГ".
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россия, вячеслав володин, белоруссия

Володин призвал к созданию единого правового поля Белоруссии и России

12:31 21.12.2020 (обновлено: 12:37 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия и Белоруссия должны эффективнее работать над формированием единого правового пространства.
Володин в понедельник в режиме видеоконференции проводит 59-ю сессию парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты рассматривают планы работы на 2021 год.
"Наша задача – через гармонизацию законодательства выходить на практическое решение вопросов, которые улучшили бы жизнь граждан наших стран. Мы должны эффективнее работать над формированием единого правового пространства", - сказал Володин.
По его словам, это "необходимое условие для активизации экономического сотрудничества", имеющего большое значение для обеих стран.
Также Володин заявил, что для России Белоруссия – "главный торговый партнер среди стран СНГ".
"Нам необходимо создавать равноправные условия для доступа на рынок наших компаний, поддерживать малый и средний бизнес", - сказал он. Володин также заметил, что торговля с Россией – это половина всего белорусского товарооборота.
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