https://ria.ru/20201221/voennye-1590301588.html

Посол России опроверг сообщения о переброске сотен военных в ЦАР

Посол России опроверг сообщения о переброске сотен военных в ЦАР

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко сообщил РИА Новости, что в Центральноафриканской Республике нет других российских военных, кроме пяти сотрудников... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T22:00

2020-12-21T22:00

2020-12-21T22:16

владимир титоренко (посол россии в цар )

совет безопасности оон

банги

оон

россия

цар

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Посол России в ЦАР Владимир Титоренко сообщил РИА Новости, что в Центральноафриканской Республике нет других российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Минобороны РФ в Банги.Ранее СМИ сообщили о том, что Россия направила в ЦАР несколько сотен военных."Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу", - сказал посол.По его словам, ещё 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН - МООНЦАР.Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.Титоренко ранее сообщил РИА Новости, что попытки государственного переворота не было, так как мятежники не дошли до столицы. Он пояснил, что экс-президент Бозизе вопреки решению Конституционного суда, который не позволил ему баллотироваться на президентских выборах, начал встречаться с оппозиционными лидерами и лидерами вооруженных группировок и подталкивать население к бунту.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.

https://ria.ru/20201015/minoborony-1579954965.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575094677.html

https://ria.ru/20201221/ugroza-1590194186.html

банги

россия

цар

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владимир титоренко (посол россии в цар ), совет безопасности оон, банги, оон, россия, цар