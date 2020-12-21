Диана Вишнева представила видеопроект "2020" о пандемии

"Сначала он задумывался в формате пробы, лаборатории, которая в итоге вылилась в видео проект такого масштаба. Обстоятельства нового времени диктуют нам необходимость подобного синтеза искусств, поиска новых креативных и смелых форм для самовыражения. Мы попробовали осмыслить, проанализировать, что мы испытали за этой год, в каком состоянии его прожили, что накопилось в нас за то время, когда мы были заперты поневоле, – и как мы поменялись. Весь фильм пронизан метафорами, символами и, в целом, нельзя сказать, что он только о моих личных переживаниях, он о каждом из нас", - рассказала балерина.