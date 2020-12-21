https://ria.ru/20201221/vishneva-1590233508.html
Диана Вишнева представила видеопроект "2020" о пандемии
Диана Вишнева представила видеопроект "2020" о пандемии
Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представил видеопроект "2020" - танцевальное видео, главную роль в котором исполнила... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:28
2020-12-21T16:28
2020-12-21T16:28
культура
балет
новости культуры
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представил видеопроект "2020" - танцевальное видео, главную роль в котором исполнила звезда мирового балета Диана Вишнева, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-атташе фестиваля."Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представляет видеопроект "2020" – танцевальное видео, главную роль в котором исполнила Диана Вишнёва. Над проектом работала молодая команда – хореограф Павел Глухов, режиссер Катя Телегина и композитор Антон Силаев. Видео доступно на платформе live.contextfest.com", - говорится в сообщении.Отмечается, что "2020" – это эксперимент на стыке жанров."Диана Вишнева погружается в исследование новых форм, соединяя в творческую команду молодых артистов из разных сфер. Проект начинался как осмысление личных переживаний, связанных с новой реальностью, и вырос в послание всей аудитории под конец этого сложного для всех года. Павел Глухов воплотил в хореографии идею личностной трансформации, спровоцированной внешним воздействием. Перед режиссером Катей Телегиной стояла непростая задача отразить в видео процесс вынужденных изменений, который был бы близок каждому", - рассказали организаторы.Как отметила Вишнева, этот проект – эмоциональный, художественный, артистический ответ на то, что произошло с людьми за период пандемии.
https://ria.ru/20201014/balet-1579721969.html
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балет, новости культуры, диана вишнева
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представил видеопроект "2020" - танцевальное видео, главную роль в котором исполнила звезда мирового балета Диана Вишнева, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-атташе фестиваля.
"Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представляет видеопроект "2020" – танцевальное видео, главную роль в котором исполнила Диана Вишнёва. Над проектом работала молодая команда – хореограф Павел Глухов, режиссер Катя Телегина и композитор Антон Силаев. Видео доступно на платформе live.contextfest.com
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "2020" – это эксперимент на стыке жанров.
"Диана Вишнева погружается в исследование новых форм, соединяя в творческую команду молодых артистов из разных сфер. Проект начинался как осмысление личных переживаний, связанных с новой реальностью, и вырос в послание всей аудитории под конец этого сложного для всех года. Павел Глухов воплотил в хореографии идею личностной трансформации, спровоцированной внешним воздействием. Перед режиссером Катей Телегиной стояла непростая задача отразить в видео процесс вынужденных изменений, который был бы близок каждому", - рассказали организаторы.
Как отметила Вишнева, этот проект – эмоциональный, художественный, артистический ответ на то, что произошло с людьми за период пандемии.
"Сначала он задумывался в формате пробы, лаборатории, которая в итоге вылилась в видео проект такого масштаба. Обстоятельства нового времени диктуют нам необходимость подобного синтеза искусств, поиска новых креативных и смелых форм для самовыражения. Мы попробовали осмыслить, проанализировать, что мы испытали за этой год, в каком состоянии его прожили, что накопилось в нас за то время, когда мы были заперты поневоле, – и как мы поменялись. Весь фильм пронизан метафорами, символами и, в целом, нельзя сказать, что он только о моих личных переживаниях, он о каждом из нас", - рассказала балерина.