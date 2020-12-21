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Новое оружие России
https://ria.ru/20201221/vertolet-1590157533.html
В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
Новейший российский транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН на испытаниях подтвердил статус летающей боевой машины десанта (БМД), сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:05
2020-12-21T09:35
новое оружие россии
россия
ми-8
владимир шаманов
безопасность
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новейший российский транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН на испытаниях подтвердил статус летающей боевой машины десанта (БМД), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса "Атака-ВМ" по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.По словам источника, благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести "новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач". Как сообщали в Минобороны, первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады армейской авиации, работающие в интересах Воздушно-десантных войск.О планах заказать летающую БМД еще в 2013 году рассказывал занимавший должность командующего ВДВ Владимир Шаманов. По его словам, она должна сочетать качества легкой бронированной машины и среднего вертолета, а также быть многоцелевой. В более широком смысле под летающей БМД или БМП понимается вертолет, способный эффективно перебрасывать десант и обладающий достаточным бронированием и вооружением, чтобы оказывать огневую поддержку, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет, десантируемым подразделениям.Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались в июле этого года. Машина разработана в конструкторском бюро имени Миля на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта локальных конфликтов, в частности, с учетом опыта применения ударных и транспортных вертолетов в Сирии. Вертолет получил двигатель ВК-2500-03, уверенно работающий на больших высотах и в жарком климате, и усовершенствованный несущий винт. Ми-8АМТШ-ВН оснащен новым прицельно-навигационным оборудованием, позволяющим управлять им в сложных погодных условиях и ночью.Кабина нового вертолета защищена титановой броней, а транспортное отделение закрыто легкой арамидной броней. Забронированы также наиболее важные агрегаты вертолета. Машина имеет комплекс бортовой обороны, который может подавлять ракеты с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. Все вышеперечисленное повышает живучесть вертолета и кардинально усиливает защищенность экипажа и десанта.Вооружение вертолета составляют пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. Две двери по бортам и дополнительные люки обеспечивают возможность сверхбыстрой высадки десанта.
https://ria.ru/20201218/strakh-1589828093.html
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россия, ми-8, владимир шаманов, безопасность

В России успешно испытали летающую боевую машину десанта

08:05 21.12.2020 (обновлено: 09:35 21.12.2020)
 
© Фото : Ростех / Антон ТушинВертолет Ми-8АМТШ-ВН
Вертолет Ми-8АМТШ-ВН - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : Ростех / Антон Тушин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новейший российский транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН на испытаниях подтвердил статус летающей боевой машины десанта (БМД), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса "Атака-ВМ" по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными", — отметил собеседник агентства.
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Он добавил, что вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.
По словам источника, благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести "новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач".

"Фактически он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машины десанта", — добавил собеседник агентства.

Как сообщали в Минобороны, первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады армейской авиации, работающие в интересах Воздушно-десантных войск.
О планах заказать летающую БМД еще в 2013 году рассказывал занимавший должность командующего ВДВ Владимир Шаманов. По его словам, она должна сочетать качества легкой бронированной машины и среднего вертолета, а также быть многоцелевой. В более широком смысле под летающей БМД или БМП понимается вертолет, способный эффективно перебрасывать десант и обладающий достаточным бронированием и вооружением, чтобы оказывать огневую поддержку, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет, десантируемым подразделениям.
Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались в июле этого года. Машина разработана в конструкторском бюро имени Миля на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта локальных конфликтов, в частности, с учетом опыта применения ударных и транспортных вертолетов в Сирии. Вертолет получил двигатель ВК-2500-03, уверенно работающий на больших высотах и в жарком климате, и усовершенствованный несущий винт. Ми-8АМТШ-ВН оснащен новым прицельно-навигационным оборудованием, позволяющим управлять им в сложных погодных условиях и ночью.
Кабина нового вертолета защищена титановой броней, а транспортное отделение закрыто легкой арамидной броней. Забронированы также наиболее важные агрегаты вертолета. Машина имеет комплекс бортовой обороны, который может подавлять ракеты с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. Все вышеперечисленное повышает живучесть вертолета и кардинально усиливает защищенность экипажа и десанта.
Вооружение вертолета составляют пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. Две двери по бортам и дополнительные люки обеспечивают возможность сверхбыстрой высадки десанта.
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Новое оружие РоссииРоссияМи-8Владимир ШамановБезопасность
 
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