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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/velikobritaniya-1590173554.html
Депутат призвал быстрее прекратить авиасообщение с Великобританией
Депутат призвал быстрее прекратить авиасообщение с Великобританией
Депутат ГД Дмитрий Ионин призвал власти быстрее принимать решение о прекращении авиасообщения с Великобританией. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:38
2020-12-21T10:38
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
лондон
в мире
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Депутат ГД Дмитрий Ионин призвал власти быстрее принимать решение о прекращении авиасообщения с Великобританией.В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. В связи с выявлением нового штамма коронавируса ряд европейских стран, а также Турция и Израиль уже перестали принимать рейсы из Великобритании."Кадры происходившего в эти выходные в Лондоне мало кого оставили равнодушными. Многие страны отреагировали жестко и прекратили авиа и железнодорожное сообщение с Англией. В этой связи логичный вопрос - а чего ожидаем мы?" - написал Ионин в понедельник в своем Telegram-канале.Ионин подчеркнул, что промедление в решении этого вопроса грозит реальной опасностью "заполнить носителями нового штамма коронавируса сначала Москву, а потом и остальную Россию"."Пока наш оперштаб говорит о том, что вопрос находится на контроле и решения о закрытии авиасообщения не принято, какой-нибудь очередной олигарх или чиновник средней руки, после испорченных ограничениями британских выходных, уже везет к нам порцию свежей Covid под названием N501Y", - отметил парламентарий.Ионин считает, что если уж ряд стран Евросоюза "максимально оперативно и жестко" оборвал контакты с Великобританией, то России "нет смысла задумываться над вопросами комфорта узкой прослойки отечественных элит, когда реально маячит перспектива нового локдауна и новых смертей".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, лондон, в мире

Депутат призвал быстрее прекратить авиасообщение с Великобританией

10:38 21.12.2020
 
© REUTERS / Peter NichollsПассажир в аэропорту Гатвик, Лондон
Пассажир в аэропорту Гатвик, Лондон - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Peter Nicholls
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Депутат ГД Дмитрий Ионин призвал власти быстрее принимать решение о прекращении авиасообщения с Великобританией.
В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. В связи с выявлением нового штамма коронавируса ряд европейских стран, а также Турция и Израиль уже перестали принимать рейсы из Великобритании.
"Кадры происходившего в эти выходные в Лондоне мало кого оставили равнодушными. Многие страны отреагировали жестко и прекратили авиа и железнодорожное сообщение с Англией. В этой связи логичный вопрос - а чего ожидаем мы?" - написал Ионин в понедельник в своем Telegram-канале.
Ионин подчеркнул, что промедление в решении этого вопроса грозит реальной опасностью "заполнить носителями нового штамма коронавируса сначала Москву, а потом и остальную Россию".
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Нидерланды запретили въезд пассажиров из Великобритании
"Пока наш оперштаб говорит о том, что вопрос находится на контроле и решения о закрытии авиасообщения не принято, какой-нибудь очередной олигарх или чиновник средней руки, после испорченных ограничениями британских выходных, уже везет к нам порцию свежей Covid под названием N501Y", - отметил парламентарий.
Ионин считает, что если уж ряд стран Евросоюза "максимально оперативно и жестко" оборвал контакты с Великобританией, то России "нет смысла задумываться над вопросами комфорта узкой прослойки отечественных элит, когда реально маячит перспектива нового локдауна и новых смертей".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛондонВ мире
 
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