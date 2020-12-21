https://ria.ru/20201221/vaktsiny-1590295582.html

Глава РФПИ рассказал об исследованиях вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Глава РФПИ рассказал об исследованиях вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Клинические исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AZD1222 от AstraZeneca оценят, укол какой из двух вакцин против коронавируса лучше ставить первым,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T20:42

2020-12-21T20:42

2020-12-21T20:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

р-фарм

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клинические исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AZD1222 от AstraZeneca оценят, укол какой из двух вакцин против коронавируса лучше ставить первым, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В понедельник НИЦЭМ им. Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение по разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом."Будут тестироваться два подхода: первый укол может быть сначала британский, потом - российский, и наоборот. Клинические испытания начнутся в трех странах СНГ и Ближнего Востока в ближайшее время. Соответственно, часть производства может быть в России, но также будут задействованы, безусловно, международные производственные мощности компании AstraZeneca", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1"."Опять-таки, все это будет по результатам тех клинических испытаний, которые, как мы ожидаем, покажут большую эффективность данного подхода, чем существующей эффективности вакцины AstraZeneca", - добавил он.По его словам, совместная с AstraZeneca вакцина, если будет одобрена, может использоваться для внешних рынков. "Но, опять-таки, только клинические испытания это подтвердят", - указал глава фонда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590261666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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