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https://ria.ru/20201221/vaktsiny-1590295582.html
Глава РФПИ рассказал об исследованиях вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Глава РФПИ рассказал об исследованиях вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Клинические исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AZD1222 от AstraZeneca оценят, укол какой из двух вакцин против коронавируса лучше ставить первым,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T20:42
2020-12-21T20:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
р-фарм
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клинические исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AZD1222 от AstraZeneca оценят, укол какой из двух вакцин против коронавируса лучше ставить первым, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В понедельник НИЦЭМ им. Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение по разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом."Будут тестироваться два подхода: первый укол может быть сначала британский, потом - российский, и наоборот. Клинические испытания начнутся в трех странах СНГ и Ближнего Востока в ближайшее время. Соответственно, часть производства может быть в России, но также будут задействованы, безусловно, международные производственные мощности компании AstraZeneca", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1"."Опять-таки, все это будет по результатам тех клинических испытаний, которые, как мы ожидаем, покажут большую эффективность данного подхода, чем существующей эффективности вакцины AstraZeneca", - добавил он.По его словам, совместная с AstraZeneca вакцина, если будет одобрена, может использоваться для внешних рынков. "Но, опять-таки, только клинические испытания это подтвердят", - указал глава фонда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм, в мире

Глава РФПИ рассказал об исследованиях вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

20:42 21.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВакцинация от коронавируса в Крыму
Вакцинация от коронавируса в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клинические исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AZD1222 от AstraZeneca оценят, укол какой из двух вакцин против коронавируса лучше ставить первым, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В понедельник НИЦЭМ им. Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение по разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
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"Будут тестироваться два подхода: первый укол может быть сначала британский, потом - российский, и наоборот. Клинические испытания начнутся в трех странах СНГ и Ближнего Востока в ближайшее время. Соответственно, часть производства может быть в России, но также будут задействованы, безусловно, международные производственные мощности компании AstraZeneca", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".
"Опять-таки, все это будет по результатам тех клинических испытаний, которые, как мы ожидаем, покажут большую эффективность данного подхода, чем существующей эффективности вакцины AstraZeneca", - добавил он.
По его словам, совместная с AstraZeneca вакцина, если будет одобрена, может использоваться для внешних рынков. "Но, опять-таки, только клинические испытания это подтвердят", - указал глава фонда.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaР-фармВ мире
 
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