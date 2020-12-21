https://ria.ru/20201221/vaktsinirovanie-1590147255.html

В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19

В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19

Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:34

2020-12-21T00:34

2020-12-21T00:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588039316_0:227:2893:1854_1920x0_80_0_0_3e6eb96858d29cc7dfb010e890487121.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве.Ранее прививка была доступна людям из основной группы риска: медработникам и педагогам, сотрудникам городских социальных учреждений и другим сотрудникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. Также с 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, город получает дополнительные партии вакцины, завершается подготовка к производству "Спутника V" в технополисе "Москва", поэтому с понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей.По словам Собянина, защитить себя от коронавируса и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег теперь смогут в общей сложности около миллиона москвичей.По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и, в конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей столицы.Что нужно для записиЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Вакцинация людей старше 60 лет начнется несколько позднее.Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней и, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Поставить вакцину не могут беременные и кормящие грудью женщины.Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.Записываться нужно только на первую прививку – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторном посещении поликлиники, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.Получившие препарат получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество