https://ria.ru/20201221/vaktsinirovanie-1590147255.html
В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19
В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19
Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:34
2020-12-21T00:34
2020-12-21T00:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве.Ранее прививка была доступна людям из основной группы риска: медработникам и педагогам, сотрудникам городских социальных учреждений и другим сотрудникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. Также с 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, город получает дополнительные партии вакцины, завершается подготовка к производству "Спутника V" в технополисе "Москва", поэтому с понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей.По словам Собянина, защитить себя от коронавируса и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег теперь смогут в общей сложности около миллиона москвичей.По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и, в конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей столицы.Что нужно для записиЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Вакцинация людей старше 60 лет начнется несколько позднее.Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней и, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Поставить вакцину не могут беременные и кормящие грудью женщины.Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.Записываться нужно только на первую прививку – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторном посещении поликлиники, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.Получившие препарат получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве
.
Ранее прививка была доступна людям из основной группы риска: медработникам и педагогам, сотрудникам городских социальных учреждений и другим сотрудникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. Также с 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
, город получает дополнительные партии вакцины, завершается подготовка к производству "Спутника V" в технополисе "Москва", поэтому с понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей.
По словам Собянина, защитить себя от коронавируса и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег теперь смогут в общей сложности около миллиона москвичей.
По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и, в конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей столицы.
Что нужно для записи
Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Вакцинация людей старше 60 лет начнется несколько позднее.
Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней и, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Поставить вакцину не могут беременные и кормящие грудью женщины.
Как и где привиться
Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.
Записываться нужно только на первую прививку – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторном посещении поликлиники, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.
Получившие препарат получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.