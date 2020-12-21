https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590175458.html

Воробьев рассказал, от чего зависят темпы вакцинации в Подмосковье

Воробьев рассказал, от чего зависят темпы вакцинации в Подмосковье

Темпы вакцинации жителей Московской области от COVID-19 напрямую зависят от количества доз, которые будут выделены региону, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:52

2020-12-21T10:52

2020-12-21T11:25

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коронавирусы

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владимир путин

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Темпы вакцинации жителей Московской области от COVID-19 напрямую зависят от количества доз, которые будут выделены региону, заявил в интервью РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."В начале декабря президент России Владимир Путин дал команду начать масштабную вакцинацию. Мы активно к этому готовились, открыли 93 пункта, обучили медперсонал. Это новая и сложная процедура, со своей спецификой – для хранения нужны морозильники. Темпы и охват будут зависеть от количества доз, которые поступят в Подмосковье", - сказал Воробьев.Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19.Читайте полный текст интервью с Андреем Воробьевым >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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