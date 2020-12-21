https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590208129.html

РФПИ готов предоставить "Спутник V" западным странам для аллергиков

РФПИ готов предоставить "Спутник V" западным странам для аллергиков

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов предоставить вакцину от коронавируса "Спутник V" западным странам для людей с аллергией, заявил глава фонда... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:26

2020-12-21T13:26

2020-12-21T13:26

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов предоставить вакцину от коронавируса "Спутник V" западным странам для людей с аллергией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным по видео-конференц связи."Мы также готовы к партнерству, в том числе с западными странами, по предоставлению "Спутник V", например, тем категориям граждан, у которых сильные аллергии и которые в результате новой информации о том, что ряд других вакцин вызывают сильные аллергические реакции, не могут их использовать", - сказал Дмитриев."Мы готовы обеспечить поставку "Спутник V" в западные страны, в том числе и для этой категории людей", - добавил он.В субботу глава департамента вакцин Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Питер Маркс заявил, что ведомство изучает "около пяти" случаев серьезных аллергических реакций у людей, которым ввели вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.Ранее сообщалось, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Один из них был госпитализирован. Как сообщали СМИ, его реакция на вакцину была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

аляска

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-21T13:26 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир путин, великобритания, аляска, сша