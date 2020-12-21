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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590204649.html
В AstraZeneca рассказали о комбинации своей вакцины со "Спутник V"
В AstraZeneca рассказали о комбинации своей вакцины со "Спутник V"
Комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca обеспечит гибкость программы вакцинации, заявил генеральный, исполнительный директор англо-шведской... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:08
2020-12-21T13:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
р-фарм
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca обеспечит гибкость программы вакцинации, заявил генеральный, исполнительный директор англо-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио.Ранее Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом."Я хотел бы поздравить российских ученых института Гамалеи, а также РФПИ с разработкой первой в мире вакцины от COVID-19, которая в последнее время продемонстрировала не только иммунный ответ, но и эффективность, защиту против госпитализации", - сказал Сорио в ходе видеоконференции по случаю подписания меморандума.По его словам, у AstraZeneca с Россией долгосрочное сотрудничество, решение перенести технологии компании в "Р-Фарм" позволит увеличить технологический потенциал РФ."Усилия по комбинированию различных вакцин важны, это позволит обеспечить гибкость программы вакцинации, позволит врачам, медсестрам осуществлять вакцинацию пациентам теми вакцинами, которые они хотят, то есть они могут комбинировать вакцины, улучшать иммунитет, эффективность, комбинируя два типа вакцины. Поэтому кооперация между Центром Гамалеи и нашей вакциной пойдет на пользу", - отметил директор AstraZeneca.Он также сообщил, что стороны начали планирование программы, в которую войдут несколько стран."Мы готовы использовать российские клинические возможности, это отличное сотрудничество. Это будет уникальная в мире коллаборация между двумя производителями вакцин, и надеюсь, что это позволит нам обеспечить лучшую защиту. Я также думаю, что это будет стимулировать такие же комбинации по всему миру... Я хотел бы вновь признать силу российских ученых и прекрасную работу, проделанную Институтом Гамалеи", - заявил Сорио.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590197472.html
https://ria.ru/20201221/memorandum-1590194627.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , р-фарм, общество

В AstraZeneca рассказали о комбинации своей вакцины со "Спутник V"

13:08 21.12.2020 (обновлено: 13:10 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca обеспечит гибкость программы вакцинации, заявил генеральный, исполнительный директор англо-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио.
Ранее Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.
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"Я хотел бы поздравить российских ученых института Гамалеи, а также РФПИ с разработкой первой в мире вакцины от COVID-19, которая в последнее время продемонстрировала не только иммунный ответ, но и эффективность, защиту против госпитализации", - сказал Сорио в ходе видеоконференции по случаю подписания меморандума.
По его словам, у AstraZeneca с Россией долгосрочное сотрудничество, решение перенести технологии компании в "Р-Фарм" позволит увеличить технологический потенциал РФ.
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Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве
"Усилия по комбинированию различных вакцин важны, это позволит обеспечить гибкость программы вакцинации, позволит врачам, медсестрам осуществлять вакцинацию пациентам теми вакцинами, которые они хотят, то есть они могут комбинировать вакцины, улучшать иммунитет, эффективность, комбинируя два типа вакцины. Поэтому кооперация между Центром Гамалеи и нашей вакциной пойдет на пользу", - отметил директор AstraZeneca.
Он также сообщил, что стороны начали планирование программы, в которую войдут несколько стран.
"Мы готовы использовать российские клинические возможности, это отличное сотрудничество. Это будет уникальная в мире коллаборация между двумя производителями вакцин, и надеюсь, что это позволит нам обеспечить лучшую защиту. Я также думаю, что это будет стимулировать такие же комбинации по всему миру... Я хотел бы вновь признать силу российских ученых и прекрасную работу, проделанную Институтом Гамалеи", - заявил Сорио.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZenecaР-фармОбщество
 
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