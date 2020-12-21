https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590201235.html

Гинцбург рассказал о состоянии добровольцев, привитых "Спутником V"

Гинцбург рассказал о состоянии добровольцев, привитых "Спутником V"

Тридцать тысяч добровольцев из Москвы, на которых испытывали вакцину "Спутник V" от COVID, не заболели, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:54

2020-12-21T12:54

2020-12-21T12:54

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коронавирус covid-19

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коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Тридцать тысяч добровольцев из Москвы, на которых испытывали вакцину "Спутник V" от COVID, не заболели, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В настоящее время на 30 тысячах добровольцев, жителей города Москвы, продемонстрировано, что те добровольцы, которые получили вакцину, ни один из них не заболел", - сказал Гинцбург во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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