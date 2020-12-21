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Гинцбург рассказал о состоянии добровольцев, привитых "Спутником V"
Гинцбург рассказал о состоянии добровольцев, привитых "Спутником V"
Тридцать тысяч добровольцев из Москвы, на которых испытывали вакцину "Спутник V" от COVID, не заболели, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:54
2020-12-21T12:54
2020-12-21T12:54
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Тридцать тысяч добровольцев из Москвы, на которых испытывали вакцину "Спутник V" от COVID, не заболели, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В настоящее время на 30 тысячах добровольцев, жителей города Москвы, продемонстрировано, что те добровольцы, которые получили вакцину, ни один из них не заболел", - сказал Гинцбург во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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