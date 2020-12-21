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Мурашко рассказал о поставках вакцины от COVID-19 в регионы
Мурашко рассказал о поставках вакцины от COVID-19 в регионы
Не менее 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 будет поставлено в регионы до конца года, уже поставлено 330 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:52
2020-12-21T12:52
2020-12-21T12:59
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Не менее 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 будет поставлено в регионы до конца года, уже поставлено 330 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Я буду осторожен в своих высказываниях. Мы планируем, что до конца года будет уже поставлено в регионы не менее 500 тысяч доз, это выполнимо. Из них уже сегодня отгружено в регионы 330 тысяч доз", - рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество