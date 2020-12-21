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Глава РФПИ: "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса
Глава РФПИ: "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:46
2020-12-21T13:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Тем не менее на фоне новостей о появлении новой мутации вируса ряд стран уже объявил о том, что приостанавливает транспортное сообщение с Великобританией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, в мире

Глава РФПИ: "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса

12:46 21.12.2020 (обновлено: 13:46 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВакцина от CoVID-19 "Гам-КОВИД-Вак"
Вакцина от CoVID-19 Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке", - сказал Дмитриев в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видео-связи.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Тем не менее на фоне новостей о появлении новой мутации вируса ряд стран уже объявил о том, что приостанавливает транспортное сообщение с Великобританией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийВ мире
 
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