https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590199498.html

Глава РФПИ: "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса

Глава РФПИ: "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:46

2020-12-21T12:46

2020-12-21T13:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Тем не менее на фоне новостей о появлении новой мутации вируса ряд стран уже объявил о том, что приостанавливает транспортное сообщение с Великобританией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, в мире