Глава РФПИ: "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса
12:46 21.12.2020 (обновлено: 13:46 21.12.2020)
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке", - сказал Дмитриев в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видео-связи.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Тем не менее на фоне новостей о появлении новой мутации вируса ряд стран уже объявил о том, что приостанавливает транспортное сообщение с Великобританией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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