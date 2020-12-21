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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590187044.html
Ученый призвал расширять производство вакцин в России
Ученый призвал расширять производство вакцин в России
Необходимо расширять российские мощности по производству вакцины от коронавируса и создавать вакцины для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, сообщил... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:50
2020-12-21T11:50
распространение нового коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Необходимо расширять российские мощности по производству вакцины от коронавируса и создавать вакцины для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, сообщил на дальневосточном онлайн-форуме "ДФО-2020" заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По его словам, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН на сегодня обладает наибольшим опытом в разработке вакцин в России – именно они разработали вакцины против полиомиелита, против клещевого энцефалита и против бешенства."У них есть опыт большой и в разработке вакцин, и в производстве. Здесь это проблема большая. Потому что у нас никогда не было больших мощностей по производству… Сколько надо вакцины от коронавируса – надо привить практически все население, у кого нет антител. Оптимистический прогноз – 30 миллионов у нас имею антитела… Надо привить 120 миллионов, все вакцины российские двухразовые, два раза надо колоть – это 240 миллионов доз вакцины. Проблемы есть производства, они вполне понятные, объективные. Чтобы нам в будущем застраховаться от таких эпидемий – а они будут, – нам надо иметь примерно такие мощности наготове", - отметил ученый.Он добавил, что также нужно размещать в открытом доступе инструкцию по использованию "Спутник V" , чтобы люди могли прочитать и убедиться, что вакцина рабочая. "Она действительно рабочая, только надо больше информации", - добавил ученый.Комментируя вакцины, которые разрабатывают в разных странах, Нетесов отметил, что здесь нужна конкуренция, потому что вакцины все разные."Например, вакцины на основе аденовируса - их в мире разрабатывается больше пяти в разных странах – это вакцины, все-таки, для относительно здоровых людей. Они довольно реактогенные, это показано везде. Нужны вакцины и другие – для людей с хроническими заболеваниями, вакцины для пожилого возраста и вакцины для людей с иммунодефицитом. Эти вакцины более безопасны в плане побочных эффектов, но вполне вероятно, что от них будет меньший в плане продолжительности эффект", - сказал ученый.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, общество

Ученый призвал расширять производство вакцин в России

11:50 21.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Необходимо расширять российские мощности по производству вакцины от коронавируса и создавать вакцины для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, сообщил на дальневосточном онлайн-форуме "ДФО-2020" заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По его словам, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН на сегодня обладает наибольшим опытом в разработке вакцин в России – именно они разработали вакцины против полиомиелита, против клещевого энцефалита и против бешенства.
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"У них есть опыт большой и в разработке вакцин, и в производстве. Здесь это проблема большая. Потому что у нас никогда не было больших мощностей по производству… Сколько надо вакцины от коронавируса – надо привить практически все население, у кого нет антител. Оптимистический прогноз – 30 миллионов у нас имею антитела… Надо привить 120 миллионов, все вакцины российские двухразовые, два раза надо колоть – это 240 миллионов доз вакцины. Проблемы есть производства, они вполне понятные, объективные. Чтобы нам в будущем застраховаться от таких эпидемий – а они будут, – нам надо иметь примерно такие мощности наготове", - отметил ученый.
Он добавил, что также нужно размещать в открытом доступе инструкцию по использованию "Спутник V" , чтобы люди могли прочитать и убедиться, что вакцина рабочая. "Она действительно рабочая, только надо больше информации", - добавил ученый.
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Комментируя вакцины, которые разрабатывают в разных странах, Нетесов отметил, что здесь нужна конкуренция, потому что вакцины все разные.
"Например, вакцины на основе аденовируса - их в мире разрабатывается больше пяти в разных странах – это вакцины, все-таки, для относительно здоровых людей. Они довольно реактогенные, это показано везде. Нужны вакцины и другие – для людей с хроническими заболеваниями, вакцины для пожилого возраста и вакцины для людей с иммунодефицитом. Эти вакцины более безопасны в плане побочных эффектов, но вполне вероятно, что от них будет меньший в плане продолжительности эффект", - сказал ученый.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийская академия наукОбщество
 
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