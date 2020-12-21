https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590182759.html

Гинцбург рассказал, когда можно будет прививать пожилых "Спутником V"

Гинцбург рассказал, когда можно будет прививать пожилых "Спутником V"

Лица старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса после Нового года, исследования на этой возрастной группе близки к завершению, сообщил директор... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:25

2020-12-21T11:25

2020-12-21T11:33

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лица старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса после Нового года, исследования на этой возрастной группе близки к завершению, сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" центра Гамалеи Александр Гинцбург."Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше, и сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V" будет внесено разрешение использовать её от 18 лет и без ограничения возраста", - сказал Гинцбург в фильме "Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса", опубликованного на YouTube.На данный момент, напомнил Гинцбург, прививаться можно людям от 18 до 60 лет.Директор центра Гамалеи напомнил, что в свои 68 лет привился от коронавируса. Он рассказал, что спустя 8 месяцев после вакцинации повторно замерил титр антител, он оказался таким же, как после вакцинации."Он у меня оказался абсолютно таким же самым. Я это объясняю не тем, что такая прекрасная вакцина, я объясняю это тем, что исходно у меня был очень высокий титр, хороший высокий титр, я, нарушая отчасти все инструкции, всегда хожу без маски. А так как сейчас вирус присутствует в общественных местах везде... то я постоянно имею контакт моей иммунной системы, и она постоянно поддерживается в напряжении", - пояснил Гинцбург.Он уточнил, что в магазине надевает маску, но неплотно, "ближе к подбородку".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, общество