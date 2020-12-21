https://ria.ru/20201221/uscherb-1590162183.html

Эксперты оценили ущерб коренным народам из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Эксперты оценили ущерб коренным народам из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Эксперты на итоговом заседании комиссии по этноэкспертизе по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске оценили ущерб коренным народам в 170 миллионов... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:22

2020-12-21T09:22

2020-12-21T09:22

разлив дизельного топлива в норильске

новости - экология

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

таймыр

красноярский край

норильск

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Эксперты на итоговом заседании комиссии по этноэкспертизе по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске оценили ущерб коренным народам в 170 миллионов рублей, рассказала РИА Новости председатель комиссии, руководитель исполкома "КМНСОЮЗ" Антонина Горбунова.Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Ассоциация КМНСС и ДВ) и проектный офис развития Арктики (ПОРА) в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) совместно создали экспертную комиссию для проведения этнологической экспертизы в районе аварии на Таймыре."У нас состоялось итоговое заседание экспертной комиссии. Было утверждено заключение. Данное заключение содержит ряд рекомендаций, которые включают в себя компенсационные выплаты общинам и домохозяйствам коренных малочисленных народов, а также целый комплекс мероприятий, направленный на сохранение традиционного образа жизни. Коренные малочисленные народы имеют право на возмещение убытков, причиненных вследствие нанесения ущерба среде обитания. Размер компенсации определен учеными-экономистами, он составил порядка 170 миллионов рублей", — сказала Горбунова.По словам эксперта, возможно, позже будут выявлены другие последствия, в рекомендациях предусмотрены долгосрочные меры поддержки."Меры поддержки направлены на создание рабочих мест, в первую очередь в отраслях народного хозяйства: это пошивочный цех, образовательные кружки, также предлагается привлечь одну из общин к рекультивации тех территорий, которые была использована при ликвидации последствий", — сказала Горбунова.Как отметила председатель комиссии, в дальнейшем важно проводить мониторинг исполнения рекомендаций этнологической экспертизы и проводить оценку эффективности комплекса мер.Как рассказал председатель совета “КМНСОЮЗ”, вице-спикер Таймырской думы Сергей Сизоненко, на пострадавшей территории проживает около 700 человек."Нам важно, что это точное научное исследование, которое изучило акваторию реки Пясина, изъятую из традиционного природопользования, и выработало комплекс мер, направленный на сохранение традиционного образа жизни и промыслов коренных народов Таймыра, в том числе рабочих мест в традиционных отраслях. Важно отметить, что во время социологических опросов представители общин предложили создать мастерскую по созданию национальной одежды. Есть община, которая будет заниматься развитием туризма. Есть еще много интересных проектов, которые скоро начнут работать", — рассказал Сизоненко.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края, следующее заседание 24 декабря.

https://ria.ru/20201123/sud-1585833797.html

https://ria.ru/20201110/razliv-1583912429.html

https://ria.ru/20200925/norilsk-1577784535.html

таймыр

красноярский край

норильск

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разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), таймыр, красноярский край, норильск