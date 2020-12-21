Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/uscherb-1590162183.html
Эксперты оценили ущерб коренным народам из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Эксперты оценили ущерб коренным народам из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Эксперты на итоговом заседании комиссии по этноэкспертизе по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске оценили ущерб коренным народам в 170 миллионов... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:22
2020-12-21T09:22
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
таймыр
красноярский край
норильск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572503981_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c3adbd489d9dd62d6e13f083ebc2436.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Эксперты на итоговом заседании комиссии по этноэкспертизе по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске оценили ущерб коренным народам в 170 миллионов рублей, рассказала РИА Новости председатель комиссии, руководитель исполкома "КМНСОЮЗ" Антонина Горбунова.Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Ассоциация КМНСС и ДВ) и проектный офис развития Арктики (ПОРА) в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) совместно создали экспертную комиссию для проведения этнологической экспертизы в районе аварии на Таймыре."У нас состоялось итоговое заседание экспертной комиссии. Было утверждено заключение. Данное заключение содержит ряд рекомендаций, которые включают в себя компенсационные выплаты общинам и домохозяйствам коренных малочисленных народов, а также целый комплекс мероприятий, направленный на сохранение традиционного образа жизни. Коренные малочисленные народы имеют право на возмещение убытков, причиненных вследствие нанесения ущерба среде обитания. Размер компенсации определен учеными-экономистами, он составил порядка 170 миллионов рублей", — сказала Горбунова.По словам эксперта, возможно, позже будут выявлены другие последствия, в рекомендациях предусмотрены долгосрочные меры поддержки."Меры поддержки направлены на создание рабочих мест, в первую очередь в отраслях народного хозяйства: это пошивочный цех, образовательные кружки, также предлагается привлечь одну из общин к рекультивации тех территорий, которые была использована при ликвидации последствий", — сказала Горбунова.Как отметила председатель комиссии, в дальнейшем важно проводить мониторинг исполнения рекомендаций этнологической экспертизы и проводить оценку эффективности комплекса мер.Как рассказал председатель совета “КМНСОЮЗ”, вице-спикер Таймырской думы Сергей Сизоненко, на пострадавшей территории проживает около 700 человек."Нам важно, что это точное научное исследование, которое изучило акваторию реки Пясина, изъятую из традиционного природопользования, и выработало комплекс мер, направленный на сохранение традиционного образа жизни и промыслов коренных народов Таймыра, в том числе рабочих мест в традиционных отраслях. Важно отметить, что во время социологических опросов представители общин предложили создать мастерскую по созданию национальной одежды. Есть община, которая будет заниматься развитием туризма. Есть еще много интересных проектов, которые скоро начнут работать", — рассказал Сизоненко.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края, следующее заседание 24 декабря.
https://ria.ru/20201123/sud-1585833797.html
https://ria.ru/20201110/razliv-1583912429.html
https://ria.ru/20200925/norilsk-1577784535.html
таймыр
красноярский край
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572503981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c93cd0c521b0dfec0a98bed2c7f5fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), таймыр, красноярский край, норильск

Эксперты оценили ущерб коренным народам из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

09:22 21.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Эксперты на итоговом заседании комиссии по этноэкспертизе по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске оценили ущерб коренным народам в 170 миллионов рублей, рассказала РИА Новости председатель комиссии, руководитель исполкома "КМНСОЮЗ" Антонина Горбунова.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Ассоциация КМНСС и ДВ) и проектный офис развития Арктики (ПОРА) в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) совместно создали экспертную комиссию для проведения этнологической экспертизы в районе аварии на Таймыре.
"У нас состоялось итоговое заседание экспертной комиссии. Было утверждено заключение. Данное заключение содержит ряд рекомендаций, которые включают в себя компенсационные выплаты общинам и домохозяйствам коренных малочисленных народов, а также целый комплекс мероприятий, направленный на сохранение традиционного образа жизни. Коренные малочисленные народы имеют право на возмещение убытков, причиненных вследствие нанесения ущерба среде обитания. Размер компенсации определен учеными-экономистами, он составил порядка 170 миллионов рублей", — сказала Горбунова.
По словам эксперта, возможно, позже будут выявлены другие последствия, в рекомендациях предусмотрены долгосрочные меры поддержки.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 03:09
В Росприроднадзоре оценили шансы на победу в деле об аварии в Норильске
"Меры поддержки направлены на создание рабочих мест, в первую очередь в отраслях народного хозяйства: это пошивочный цех, образовательные кружки, также предлагается привлечь одну из общин к рекультивации тех территорий, которые была использована при ликвидации последствий", — сказала Горбунова.
Как отметила председатель комиссии, в дальнейшем важно проводить мониторинг исполнения рекомендаций этнологической экспертизы и проводить оценку эффективности комплекса мер.
Как рассказал председатель совета “КМНСОЮЗ”, вице-спикер Таймырской думы Сергей Сизоненко, на пострадавшей территории проживает около 700 человек.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:12
Ростехнадзор назвал причины разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ
"Нам важно, что это точное научное исследование, которое изучило акваторию реки Пясина, изъятую из традиционного природопользования, и выработало комплекс мер, направленный на сохранение традиционного образа жизни и промыслов коренных народов Таймыра, в том числе рабочих мест в традиционных отраслях. Важно отметить, что во время социологических опросов представители общин предложили создать мастерскую по созданию национальной одежды. Есть община, которая будет заниматься развитием туризма. Есть еще много интересных проектов, которые скоро начнут работать", — рассказал Сизоненко.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края, следующее заседание 24 декабря.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 17:47
Названы затраты на восстановление биоресурсов после аварии в Норильске
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ТаймырКрасноярский крайНорильск
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Лента новостейМолния